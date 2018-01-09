Спортсмены КНДР примут участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане
На время проведения зимних Игр Южная Корея намерена снять с КНДР санкции.
Власти КНДР приняли решение отправить свою делегацию на зимнюю Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Об этом сообщает BBC.
В состав делегации войдут спортсмены, официальные представители НОК, журналисты, обозреватели, музыканты и команда по тхэквондо, которая выступит с демонстрационной программой.
Читайте такжеЮжная Корея и КНДР начали первые с 2015 года официальные переговорыЮжная Корея в свою очередь предложила делегациям двух стран пройти вместе на церемонии открытия, а также намерена снять с КНДР санкции как минимум на время Пхенчхана-2018.
Отметим, что из северокорейских спортсменов в Пхенчхан-2018 пока отобрались только фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким, однако МОК продлил для участников из КНДР срок квалификации на Игры.