Спортсмены КНДР примут участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

Власти КНДР приняли решение отправить свою делегацию на зимнюю Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом сообщает BBC.

В состав делегации войдут спортсмены, официальные представители НОК, журналисты, обозреватели, музыканты и команда по тхэквондо, которая выступит с демонстрационной программой.

Читайте такжеЮжная Корея и КНДР начали первые с 2015 года официальные переговорыЮжная Корея в свою очередь предложила делегациям двух стран пройти вместе на церемонии открытия, а также намерена снять с КНДР санкции как минимум на время Пхенчхана-2018.

Отметим, что из северокорейских спортсменов в Пхенчхан-2018 пока отобрались только фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким, однако МОК продлил для участников из КНДР срок квалификации на Игры.