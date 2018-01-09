Украинка Цуренко успешно преодолела второй раунд на теннисном турнира в Хобарте
12:04, 09 января 2018Другое
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Леся Цуренко вышла в четвертьфинал, обыграв соперницу из Казахстана Юлию Путинцеву.
Леся Цуренко / wtatennis.com
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно преодолела второй раунд на теннисном турнире в австралийском Хобарте.
В поединке за выход в четвертьфинал украинке противостояла спортсменка из Казахстана Юлия Путинцева. Цуренко без особых проблем справилась с сопротивлением оппонентки и одержала уверенную победу в двух сетах - 6:3, 6:2. Об этом сообщает официальный сайт WTA.
В следующем раунде соревнований украинка встретится с победительницей матча Арина Соболенко - Чшан Шуай, который состоится в среду, 10 января.
Леся Цуренко (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:3, 6:2
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