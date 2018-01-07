Мужская сборная Украины по биатлону в условиях сильного тумана провалила стрельбу, заняв 11-е место в эстафете

В немецком Оберхофе завершилась эстафетная гонка среди мужских команд в рамках этапа Кубка мира по биатлону.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Гонка проходила при очень сложных погодных условиях - спортсмены ехали и стреляли при сильном тумане. В результате сборная Украины, как и многие другие команды, не смогла продемонстрировать высокий результат вследствие ошибок на огневых рубежах. Украинская команда, в составе которой выступили Артем Тищенко, Артем Прима, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный, финишировала на 11-м месте. Украинцы в сумме использовали 19 дополнительных патронов, им также пришлось преодолеть 9 штрафных кругов.

Первое место заняла сборная Швеции, не считавшаяся фаворитом гонки. Второй пришла Италия, тройку замкнули норвежцы.

Напомним, что женская сборная Украины сегодня заняла 5-е место в эстафете.