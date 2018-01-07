Женская сборная Украины заняла 5-е место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

13:49, 07 января 2018
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Победу одержали француженки.

Сборная Франции победила в эстафете на Кубке мира / AP

В немецком Оберхофе состоялась эстафетная гонка среди женских команд в рамках этапа Кубка мира по биатлону, об этом сообщает официальный сайт соревнований. 

Победу одержала сборная Франции, которая выиграла у команды Германии с гандикапом 32 секунды.

Третьей стала сборная Швеции.

Украинская команда, которая выступала в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной, финишировала на 5-й позиции, уступив лидеру 1 минуту 16 секунд секунд. 

Как сообщал УНИАН, вчера украинка Вита Семеренко завоевала бронзу в гонке преследования этапа Кубка мира. 

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Теги: #Кубок мира 2017/18 биатлон#биатлон женская эстафета на Кубке мира