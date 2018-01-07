Женская сборная Украины заняла 5-е место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

В немецком Оберхофе состоялась эстафетная гонка среди женских команд в рамках этапа Кубка мира по биатлону, об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Победу одержала сборная Франции, которая выиграла у команды Германии с гандикапом 32 секунды.

Третьей стала сборная Швеции.

Украинская команда, которая выступала в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной, финишировала на 5-й позиции, уступив лидеру 1 минуту 16 секунд секунд.

Как сообщал УНИАН, вчера украинка Вита Семеренко завоевала бронзу в гонке преследования этапа Кубка мира.