Женская сборная Украины заняла 5-е место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
13:49, 07 января 2018
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Победу одержали француженки.
Сборная Франции победила в эстафете на Кубке мира / AP
В немецком Оберхофе состоялась эстафетная гонка среди женских команд в рамках этапа Кубка мира по биатлону, об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Победу одержала сборная Франции, которая выиграла у команды Германии с гандикапом 32 секунды.
Третьей стала сборная Швеции.
Украинская команда, которая выступала в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной, финишировала на 5-й позиции, уступив лидеру 1 минуту 16 секунд секунд.
Как сообщал УНИАН, вчера украинка Вита Семеренко завоевала бронзу в гонке преследования этапа Кубка мира.
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