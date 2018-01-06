Украинец Пидручный пришел 5-м в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

На этапе Кубка мира в немецком Оберхофе прошла мужская гонка преследования.

Капитан украинской сборной Дмитрий Пидручный с одним промахом занял 5-е место, сумев подняться сразу на пять позиций вверх по сравнению со спринтерской дистанцией.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Читайте такжеВита Семеренко завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону в ОберхофеЭто третий лучший результат в карьере Пидручного – после масс-стартов Рупольдинга (4-е место) и Нове-Место (5-е место) в 2016 году.

Артем Прима финишировал на 25-м месте при стартовой 16-й позиции – в его активе 4 промаха. Владимир Семаков и Артем Тищенко, которые отобрались в пасьют по итогам спринта, сегодня не стартовали.

Победу в гонке одержал Мартен Фуркад, вторым пришел Йоханнес Бе, третьим – его брат Тарьей. Четвертым стал еще один норвежец – Эмиль Хегле Свенсен.