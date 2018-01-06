Вита Семеренко завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
13:52, 06 января 2018Другое
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Украинка закрыла все мишени и лишь на 6 секунд отстала от серебряной призерки Доротеи Вирер.
Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира / biathlonworld.com
В немецком Оберхофе состоялась 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин.
У украинки Виты Семеренко - бронзовая медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
Победу одержала Анастасия Кузьмина из Словакии, которая накануне завоевала золото также и в спринтерской гонке.
Украинка Вита Семеренко, которая стартовала 22-й по счету, на "ноль" отстреляла все мишени и пришла к финишу третьей, завоевав сенсационную бронзу. Всего 6 секунд наша спортсменка уступила итальянке Доротее Вирер, у которой "серебро". Отставание от лидера - Кузьминой - составило 1 минуту и 10 секунд.
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