Вита Семеренко завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

В немецком Оберхофе состоялась 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин.

У украинки Виты Семеренко - бронзовая медаль, сообщает официальный сайт соревнований.

Победу одержала Анастасия Кузьмина из Словакии, которая накануне завоевала золото также и в спринтерской гонке.

Украинка Вита Семеренко, которая стартовала 22-й по счету, на "ноль" отстреляла все мишени и пришла к финишу третьей, завоевав сенсационную бронзу. Всего 6 секунд наша спортсменка уступила итальянке Доротее Вирер, у которой "серебро". Отставание от лидера - Кузьминой - составило 1 минуту и 10 секунд.