Вита Семеренко завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

13:52, 06 января 2018
Другое
658 0

Украинка закрыла все мишени и лишь на 6 секунд отстала от серебряной призерки Доротеи Вирер.

Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира / biathlonworld.com

В немецком Оберхофе состоялась 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. 

У украинки Виты Семеренко - бронзовая медаль, сообщает официальный сайт соревнований

Победу одержала Анастасия Кузьмина из Словакии, которая накануне завоевала золото также и в спринтерской гонке. 

Украинка Вита Семеренко, которая стартовала 22-й по счету, на "ноль" отстреляла все мишени и пришла к финишу третьей, завоевав сенсационную бронзу. Всего 6 секунд наша спортсменка уступила итальянке Доротее Вирер, у которой "серебро". Отставание от лидера - Кузьминой - составило 1 минуту и 10 секунд.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Кубок мира 2017/18 биатлон#Вита Семеренко медаль