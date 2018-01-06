Свитолина выиграла свой 10-й титул в карьере, одержав победу в Брисбене

12:30, 06 января 2018
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На победу в финальной игре у украинки ушло чуть больше часа.

Элина Свитолина выиграла 10-й титул в карьере / AAP

В Брисбене завершился финал престижного турнира серии WTA Premier с призовым фондом $894,700, в котором украинка Элина Свитолина была намного сильнее соперницы - белорусской теннисистки Александры Саснович.

Матч завершился убедительной победой действующей шестой ракетки мира Свитолиной - 6:2, 6:1. 

Саснович стала одной из сенсаций турнира, начав путь в квалификации и сумев выйти в финал, но в решающем поединке ничего не смогла противопоставить украинке. 

Свитолина на пути к первому в 2018 году финалу в Брисбене обыграла двух соперниц из топ-10 – британку Йоханну Конту и чешку Каролину Плишкову.

Отметим, что титул в Брисбене стал уже 10-й победой для Свитолиной на турнирах WTA. В прошлом году украинка завоевала пять титулов, а 2018-й начала с победы на первом же турнире.   

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Теги: #Свитолина Брисбен титул#Свитолина титулы