Украинец Пидручный попал в Топ-10 в спринте на Кубке мира по биатлону в Оберхофе

В немецком Оберхофе на четвертом этапе Кубка мира по биатлону состоялась спринтерская гонка среди мужчин.

В гонке выступили 5 украинцев. Лучшим стал Дмитрий Пидручный, который занял 10-е место. Участие в гонке преследования также гарантировали себе Артем Прима (16-е место), Владимир Семаков (43-е) и Артем Тищенко (53-е).

Еще один украинец Руслан Ткаленко финишировал вне топ-60, заняв 81-е место.

Выиграл гонку француз Мартен Фуркад. Норвежцы Эмиль-Хегле Свенсен и Йоханнес Бо заняли соответственно второе и третье места.

1. Мартен Фуркад (Франция) – 25.03,3 (0)

2. Эмиль-Хегле Свенсен (Норвегия) – 8,1 (0)

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 10,2 (2)

10. Дмитрий Пидручный (УКРАИНА) – 56,3 (1)

16. Артем Прима (УКРАИНА) – 1.20,6 (2)

43. Владимир Семаков (УКРАИНА) – 2.02,0 (2)

53. Артем Тищенко (УКРАИНА) – 2.17,4 (1)

77. Руслан Ткаленко (УКРАИНА) – 3.16,2 (3)

Как сообщал УНИАН, в спринтерской гонке среди женщин в Оберхофе ни одна из украинок не попала в Топ-20.