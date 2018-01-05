Серена Уильямс отложила свое возвращение на корт после рождения дочери

Американская теннисистка Серена Уильямс в этом году не будет выступать на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне, где должна была провести первый официальный турнир после рождения дочери.

"Я могу участвовать, но я не хочу просто участвовать. Я хочу добиться большего, а для этого мне нужно немного больше времени", – приводит слова спортсменки официальный Twitter турнира.

Таким образом, по окончании Australian Open Уильямс потеряет место в рейтинге WTA, поскольку утратит все свои очки.

Напомним, в начале осени 2017 года Серена Уильямс родила дочь. Почти весь прошлый сезон теннисистка пропустила.