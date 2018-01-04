Украинки провалили первую биатлонную гонку 2018 года на Кубке мира
14:51, 04 января 2018Другое
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Ни одна из украинских биатлонисток не попала в Топ-20 в спринте Оберхофа.
Анастасия Кузьмина / РИА Новости
В немецком Оберхофе стартовал первый в этом году этап Кубка мира по биатлону.
Победу добыла Анастасия Кузьмина (Словакия), которая выиграла 35 секунд у Кайсы Мякяряйнен из Финляндии, которая пришла второй. Бронза - у Вероники Витковой (Чехия). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Ни одна из украинских спортсменок не сумела попасть в Топ-20. Лучший результат у Виты Семеренко - 22-е место. Елена Пидгрушная финишировала на 25-м месте, Анастасия Меркушина - на 32-м. Юлия Джима оказалась 42-й и Ирина Варвинец - 58-й.
В общем зачете Кубка мира Анастасия Кузьмина укрепила свое лидерство.
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