Украинки провалили первую биатлонную гонку 2018 года на Кубке мира

В немецком Оберхофе стартовал первый в этом году этап Кубка мира по биатлону.

Победу добыла Анастасия Кузьмина (Словакия), которая выиграла 35 секунд у Кайсы Мякяряйнен из Финляндии, которая пришла второй. Бронза - у Вероники Витковой (Чехия). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Ни одна из украинских спортсменок не сумела попасть в Топ-20. Лучший результат у Виты Семеренко - 22-е место. Елена Пидгрушная финишировала на 25-м месте, Анастасия Меркушина - на 32-м. Юлия Джима оказалась 42-й и Ирина Варвинец - 58-й.

В общем зачете Кубка мира Анастасия Кузьмина укрепила свое лидерство.