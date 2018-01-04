Украинский гимнаст Верняев показал свое фото после нескольких операций
13:54, 04 января 2018Другое
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Олимпийский чемпион 2016 года Олег Верняев пропустит сезон-2018.
Олег Верняев / noc-ukr.org
Титулованный украинский гимнаст, олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Олег Верняев перенес хирургическое вмешательство, из-за которого пропустит сезон-2018.
На своей странице в Instagram Верняев разместил фото из больницы — спортсмен лежит с перевязками на ногах и правом плече.
Главный тренер сборной Украины Геннадий Сартинский в ноябре сообщил, что Верняев нуждается в хирургическом вмешательстве на надорванной связке ноги и плече. Позже сам гимнаст подтвердил, что вынужден заняться своим здоровьем, из-за чего сделает паузу в карьере.
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