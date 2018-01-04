Украинский гимнаст Верняев показал свое фото после нескольких операций

Титулованный украинский гимнаст, олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Олег Верняев перенес хирургическое вмешательство, из-за которого пропустит сезон-2018.

На своей странице в Instagram Верняев разместил фото из больницы — спортсмен лежит с перевязками на ногах и правом плече.

Главный тренер сборной Украины Геннадий Сартинский в ноябре сообщил, что Верняев нуждается в хирургическом вмешательстве на надорванной связке ноги и плече. Позже сам гимнаст подтвердил, что вынужден заняться своим здоровьем, из-за чего сделает паузу в карьере.