Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Брисбене

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала непростую победу в трех сетах над британкой Йоханной Контой в четвертьфинале турнира в Брисбене.

Поединок длился 2 часа и 15 минут. В первом сете Свитолина сумела взять лишь один гейм, проиграв при этом три на своей подаче. Во второй партии соперницы по очереди защищали свои геймы и перевели игру на тай-брейк, где сильнее оказалась украинка.

Перед началом решающего сета Конта взяла медицинскую паузу, а затем, отыграв пять геймов, снялась с соревнований.

Таким образом, Свитолина во второй раз подряд вышла в полуфинал турнира в Брисбене. Там она встретится с победительницей пары Каролина Плишкова – Кайа Канепи.

Брисбен. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 1:6, 7:6, 3:2, отказ Конты

Напомним, на пути в полуфинал Свитолина одолела испанку Карлу Суарес Наварро и хорватку Ану Конюх.