Украинка Соловьева претендует на звание "Атлет года-2017" в неолимпийских видах спорта

Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) проводит голосование среди 21 претендента на звание "Лучший атлет 2017 года" среди представителей неолимпийских видов спорта.

Об этом сообщается на официальном сайте IWGA.

Одной из главных претенеденток на титул лучшей спортсменки-2017 в мире является 39-летняя украинка Лариса Соловьева - легендарная 4-кратная чемпионка Всемирных игр по пауэрлифтингу.

Читайте такжеУкраина попала в пятерку лучших сборных на Всемирных Играх, установив рекорд за все годыЛариса Соловьева является единственной спортсменкой в истории Всемирных игр, побеждавших на четырех разных форумах (в 2005-м, 2009-м, 2013-м и 2017 годах). Последний громкий триумф на Всемирных играх украинка отметила прошлым летом в польском Вроцлаве, на 10-м по счету форуме среди неолимпийских видов спорта.

На данный момент Лариса Соловьева является одним из лидеров голосования на звание "Лучший спортсмен-2017", конкурируя с иранским спортсменом Реза Алипуршеназандифаром (скалолазание). Проголосовать на сайте IWGA может любой болельщик.