Украинец Долгополов разгромил Себальоса и вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене
15:52, 03 января 2018Другое
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Следующим соперником украинского теннисиста станет опытный австралиец Ник Кирьос.
Долгополов вышел в третий круг теннисного турнира в Брисбене / sportonline.ua
Украинский теннисист Александр Долгополов добыл уверенную победу в поединке с аргентинцем Орасио Себальосом на турнире в Брисбене.
Чтобы добыть победу над оппонентом, первая ракетка Украины потратил 1 час 4 минуты. Отметим, что украинец пять раз сумел выиграть гейм на подаче соперника.
Брисбен, второй круг
Александр Долгополов (Украина) - Орасио Себальос (Аргентина) – 6:1, 6:2
Напомним, в предыдущем поединке украинец сумел победить Диего Шварцмана. Соперником Долгополова по четветьфиналу станет Ник Кирьос.
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