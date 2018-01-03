Украинец Долгополов разгромил Себальоса и вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене

Украинский теннисист Александр Долгополов добыл уверенную победу в поединке с аргентинцем Орасио Себальосом на турнире в Брисбене.

Чтобы добыть победу над оппонентом, первая ракетка Украины потратил 1 час 4 минуты. Отметим, что украинец пять раз сумел выиграть гейм на подаче соперника.

Брисбен, второй круг

Александр Долгополов (Украина) - Орасио Себальос (Аргентина) – 6:1, 6:2

Напомним, в предыдущем поединке украинец сумел победить Диего Шварцмана. Соперником Долгополова по четветьфиналу станет Ник Кирьос.