Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене

Шестая ракетка планеты украинка Элина Свитолина добыла уверенную победу над хорваткой Аной Конюх во втором раунде турнира в Брисбене.

Для того, чтобы обыграть соперницу, ей потребовалось чуть больше часа. Отметим, что украинская теннисистка во время матча ни разу не была в отстающих.

Следующей соперницей первой ракетки Украины в четвертьфинале турнира станет британка Йоханна Конта, которая в 1/8 финала обыграла Айлу Томлянович.

Brisbane International, Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Ана Конюх (Хорватия) – 6:3, 6:1

Напомним, что в первом круге Элина Свитолина добыла победу над Карлой Суарес Наварро.