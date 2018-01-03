Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене
13:33, 03 января 2018Другое
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В матче второго круга она обыграла хорватку Ану Конюх.
Свитолина пробилась в третий круг турнира в Брисбене / REUTERS
Шестая ракетка планеты украинка Элина Свитолина добыла уверенную победу над хорваткой Аной Конюх во втором раунде турнира в Брисбене.
Для того, чтобы обыграть соперницу, ей потребовалось чуть больше часа. Отметим, что украинская теннисистка во время матча ни разу не была в отстающих.
Следующей соперницей первой ракетки Украины в четвертьфинале турнира станет британка Йоханна Конта, которая в 1/8 финала обыграла Айлу Томлянович.
Brisbane International, Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Ана Конюх (Хорватия) – 6:3, 6:1
Напомним, что в первом круге Элина Свитолина добыла победу над Карлой Суарес Наварро.
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