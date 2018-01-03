Спортсмены КНДР собираются выступить на зимней Олимпиаде в Пхенчхане

Северокорейские спортсмены хотят принять участие в Олимпийских Играх в Пхенчхане.

Об этом сообщили представители Сеула, информируют "ТСН" со ссылкой на CBS-news.

Северная Корея объявила об открытии трансграничного канала связи с Южной Кореей.

Власти Южной Кореи приветствовала решение КНДР. В Министерстве объединения заявили, что будут использовать канал для обсуждения своего предложения провести переговоры на Олимпийских играх.

Накануне лидер Южной Кореи предложил восстановить канал для того, чтобы решить вопрос об участии северокорейских спортсменов в Играх в Пхенчхане.

Обозреватели расценили восстановление канала связи между двумя Кореями как знак улучшения отношений после неоднократного запуска ракет КНДР и обмена угрозами начать войну между КНДР и США.

Как сообщал УНИАН, Украина последней из стран Европы договорилась о приобретении телеправ на трансляцию Олимпийских игр в Пхенчхане.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9-го по 25 февраля этого года.