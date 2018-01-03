"UA:Перший" покажет зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане

Телеканал «UA:Перший» покажет зимние Олимпийские игры-2018 и летние Олимпийские игры-2020.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины подписала договор о покупке прав на трансляцию с компанией Discovery Communications, в портфолио которой входят телеканалы Eurosport.

Об этом сообщает пресс-служба НОТУ.

«UA:Перший» покажет важные встречи и финальные этапы главных соревнований», – сообщила вице-президент Discovery Networks Анна Пак Бурден.

«Для любого общественного вещателя в мире спорт – это одна из ключевых составляющих вещания, и он должен быть представлен на всех наших платформах. Спортивные достижения украинцев известны во всем мире, у нас много выдающихся атлетов, за которыми наблюдают миллионы поклонников спорта. Отмечу, что обеспечивать освещение соревнований такого уровня как Олимпиада – всегда непросто.

В этом году мы планируем приложить еще больше усилий творческой и технической команд спортивного направления и сделаем все возможное, чтобы украинцы с восторгом наблюдали за выступлениями наших олимпийцев и почувствовали невероятную атмосферу этого события», – сказала член правления НОТУ, ответственная за развлекательное направление деятельности Александра Кольцова.

Ранее сообщалось, что у «UA:Перший» нет денег на трансляцию Олимпийских игр, но Кабмин выделил необходимую сумму.

Отметим, что Украина стала последней страной Европы, которая купила права Игр-2018.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут с 9-го по 25 февраля.