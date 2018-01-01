Свитолина и Цуренко пробились во второй круг теннисного турнира в Брисбене

Украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко успешно начали новый теннисный сезон. Обе уверенно стартовали на турнире серии WTA Premier в австралийском Брисбене.

Первая ракетка Украины Свитолина, которая является третьей сеяной на турнире в Брисбене, выиграла первый матч в сезоне-2018, обыграв Карлу Суарес Наварро из Испании. Следующей соперницей украинки станет 44-я ракетка мира Ана Конюх из Хорватии.

Элина Свитолина (Украина) - Карла Суарес Наварро (Испания) - 6:2, 6:4

Леся Цуренко в своем первом матче выбила из борьбы восьмую сеяную Эшли Барти из Австралии – 6:3, 6:2. Поединок длился чуть дольше часа. Цуренко не позволила австралийке заработать ни одного брейк-поинта, а сама трижды взяла подачу соперницы, сообщает официальный сайт турнира.

В следующем круге Цуренко встретится с эстонкой Кайей Канепи, занимающей 99-ю строчку в мировом рейтинге.

Леся Цуренко (Украина) – Эшли Барти (Австралия) - 6:3, 6:2

Еще одна украинка Катерина Бондаренко, напротив, зачехлила ракетку. В первый круг Катерина пробилась через квалификацию, однако уже в основной сетке не сумела одолеть в первом матче Кэтрин Беллис из США.

Катерина Бондаренко (Украина) – Кэтрин Беллис (США) 2:6, 5:7

Турнир в Брисбене продлится до 7 января. Он является важным этапом подготовки перед Открытым чемпионатом Австралии - первым турниром Большого Шлема-2018.