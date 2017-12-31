Иванов и Мотричко завоевали по два золота на чемпионате Украины по шашкам-100

Международные гроссмейстеры Артем Иванов из Днепра и Виктория Мотричко из Одессы не оставили шансов своим соперникам в борьбе за золото в оставшихся двух видах программы чемпионата Украины по шашкам-100, который накануне Нового года завершился в Херсоне.

Титулованная одесская шашистка Виктория Мотричко завоевала три медали на этом чемпионате Украины по международным шашкам, поставив победную точку 2017 года.

После серебра в классической программе и золота в «рапиде» («быстрые шашки») Виктория более чем уверенно разобралась со своими конкурентками в «блице».

Читайте такжеИванов и Балтажи стали чемпионами Украины по шашкам-100Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации шашек Украины, после серебра в классической программе Виктория Мотричко уверенно прошла дистанцию в «рапиде» («быстрые шашки»). Обыграв шестерых своих соперниц, в том числе и главную конкурентку – Ольгу Балтажи из Ивано-Франковска, Виктория лишь дважды потеряла очки, сыграв вничью. Как результат – золотая медаль.

На этом спор ведущих шашисток страны не закончился - им предстояло сражаться за чемпионство в «блице». Одержав семь побед и дважды сыграв вничью, Виктория Мотричко завоевала чемпионский титул с солидным отрывом от ближайшей соперницы – 44-летней харьковчанки Юлии Макаренковой и финишировавшей третьей 19-летней Анны Дмитренко из Запорожья.

Таким образом, завоевав в декабре две серебряные медали Интеллектуальных игр в Китае, а также две золотые и серебряную медаль чемпионата Украины, Виктория Мотричко сделала себе прекрасный новогодний подарок, порадовав также своих родных, близких, а также многочисленных болельщиков, поддерживающих украинскую спортсменку на протяжении многих лет.

В блице и быстрых шашках у мужчин дважды чемпионом Украины стал Артем Иванов из Днепра, который установил своеобразный рекорд, завоевав в Херсоне все три золота во всех трех видах программы. В блице ему уступил Юрий Бобков из Запорожья, который остался на втором месте, и прославленный ветеран Леонид Ципес из Харькова, у которого бронза.

56-летний шашист Валерий Гребенкин, представляющий Одесскую область и, кстати, побеждавший на чемпионате мира-1998 в Одессе, также удачно выступил на чемпионате Украины по международным шашкам, состоявшемся в Херсоне. Валерий Гребенкин оказался среди лучших в турнире по «быстрым шашкам». В «рапиде» Валерий набрал 13 очков, уступив чемпиону страны – Артему Иванову – два очка, при этом на один балл опередив 76-летнего (!) харьковчанина Леонида Ципеса.