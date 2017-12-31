Украинец Долгополов прошел первый круг на турнире в Брисбене, успешно начав сезон

Украинский теннисист Александр Долгополов успешно стартовал на турнире категории ATP 250 в австралийском Брисбене, где фактически начинается новый теннисный сезон. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В первом круге соревнований сильнейший украинский теннисист обыграл шестого сеяного Диего Шварцмана из Австралии. Игра продолжалась 1 час и 2 минуты. В первом матче сезона Долгополов подал 6 эйсов, допустил 4 двойных ошибки, реализовал 2 из 3 брейк-поинтов, а также выиграл 80% розыгрышей с первой подачи.

Александр Долгополов (Украина) – Диего Шварцман (Аргентина) 6:4, 7:6 (3)

В следующем раунде турнира украинец сыграет с победителем встречи между Орасио Себальосом и одним из теннисистов, который пройдет квалификацию.