Два волынские спортсменки-олимпийки получили квартиры в Луцке

Двум луцким спортсменкам-олимпийкам вручили ордера на квартиры в городе. Мероприятие состоялось с участием представителей городского и областного советов, а также самих спортсменок 28 декабря, сообщают Волынские новости.

Средства на приобретение двух квартир спортсменкам – велогонщицы Яне Беломоиной и гребчихе Марии Повх – поступили в виде субвенции из областного бюджета на счет города. Купить квартиры смогли на условиях софинансирования с городским бюджетом.

«Год назад началась наша беседа про квартиры. И мы этому очень рады и благодарны местной власти, ведь мы те спортсмены, которые с гордостью выступают за нашу область и не хотят никуда переезжать, потому что это наш родной город. И хотя мы имели очень много приглашений, остаемся здесь и надеемся, что в дальнейшем будем поднимать свои виды спорта в нашем родном городе», – сказала Мария Повх.

Яна Беломоина – велосипедистка из Луцка, которая первой в истории Украины выиграла общий зачет Кубка мира, а также стала чемпионкой Европы-2017. Мария Повх стала финалисткой Олимпийских игр-2016 в гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщал УНИАН, сегодня квартиру в Полтаве получил чемпион мира и Европы 2017 года по боксу Александр Хижняк.