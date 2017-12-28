Четырехкратный советский олимпийский чемпион предрек катастрофу российскому спорту

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в составе сборной СССР Александр Тихонов предостерег российское спортивное руководство и общественность от нового витка конфликта с WADA накануне летних Игр-2020 в Токио и полной катастрофы российского спорта, сообщается на личном сайте спортсмена:

«Нас ждут еще решения по расследованию Макларена в отношении спортсменов из летних видов спорта, к которым мы должны готовиться уже сейчас. Советую безграмотным людям, которые все это натворили, читать и учиться. Если руководство спортивных ведомств не сделает выводов, мы опустимся еще ниже», — написал Тихонов.

Как сообщал УНИАН, Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от зимних Игр-2018 в Пхенчхане. Отдельным спортсменам, которые дкажут свою непричастность к допинговым махинациям в России, будет позволено выступать под нейтральным флагом.