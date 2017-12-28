Свитолина примет участие в первом розыгрыше нового теннисного турнира в Москве

Лучшая теннисистка Украины и спортсменка из Топ-10 мирового рейтинга станет одной из топ-участниц "Moscow River Cup", нового турнира в Москве, сообщает Большой теннис Уураины.

Официальный постер соревнований WTA серии International сегодня представил директор чемпионата Александр Островcкий.

Турнир, который стартует через неделю после окончания Уимблдона, пройдет с 23 по 29 июля 2018 года на грунте. За титул в Москве также поспорят Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова.