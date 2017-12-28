Юлия Левченко и Сергей Смелик признаны лучшими легкоатлетами 2017 года в Украине

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов и тренеров Украины в 2017 году в восьми номинациях, сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Лучшей легкоатлеткой была признана Юлия Левченко, на счету которой в 2017-м серебро на чемпионате мира, бронза на чемпионате Европы в помещении золото на молодежном чемпионате Европы, второе место в финале Бриллиантовой Лиги, молодежный рекорд Украины по прыжкам в высоту, а также победа в номинации Европейской Атлетики «Звезда, которая восходит».

Лучшим легкоатлетом респонденты назвали Сергея Смелика, который одержал победу на командном чемпионате Европы в беге на 200 м.

В категории «молодые атлеты в возрасте до 20 лет» победы одержали Глеб Пискунов и Алина Шух. Глеб в уходящем году выиграл золото на юниорском чемпионате Европы по юниорским рекордом Украины по метанию молота. А Алина записала в свой актив победу на командном чемпионате Европы, золото на юниорском чемпионате Европы, юношеские рекорды мира (в помещении) и Украины по многоборью. Отметим, что Алина одержала победу в этой номинации третий год подряд. Также Алину Шух вместе с другими членами сборной Украины по многоборью - Алексеем Касьяновым Василием Иваницким, Русланом Малогловцем, Валентином Олейником, Дарьей Слободой, Риммой Гордиенко и Асей Бардис – был назван лучшей командой года, за победу на командном чемпионате Европы по многоборью.

Лучшим тренером 2017-го года был признан Игорь Лонский, воспитанники которого собрали целую коллекцию наград, в частности Виктор Лонский - бронзу на молодежном чемпионате Европы по прыжкам в высоту, а Владислав Мазур - золото на молодежном чемпионате Европы по прыжкам в длину.

Лучшими легкоатлетами-ветеранами страны, которые и в прошлом году, признаны Валентина Крепкина и Иван Пушкин. Пушкин на протяжении 2017 года выиграл два золота на чемпионате мира в помещении (ходьба на 3000 м, ходьба на 10 км) и два золота на чемпионате Европы (ходьба на 5000 м, ходьба 20 км по шоссе), а Крепкина – четыре золота на чемпионате мира в помещении (длина, тройной, шест, 60 м с барьерами), золото (тройной) и две бронзы (шест, 80 м с барьерами) на чемпионате Европы, а также установила мировой рекорд в тройном прыжке.