Тхеквондистка Ромолданова признана лучшей спортсменкой декабря в Украине

По итогам спортивного декабря Национальный олимпийский комитет Украины признал представительницу тхэквондо Ирину Ромолданову лучшей спортсменкой месяца в Украине, сообщает официальный сайт НОК.

Ее личный наставник, старший тренер женской сборной Украины по тхэквондо Олег Нам назван лучшим тренером декабря.

Подводя итоги месяца, Экспертная комиссия НОК отметила высокие достижения украинцев на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, этапах Кубка мира и Европы по биатлону, велоспорту, фехтованию, фристайлу.

В декабре самым высоким по рангу соревнованием в олимпийских номерах программы стал чемпионат Европы по тхэквондо, который проводится раз в два года. Из болгарской Софии наши спортсмены Ирина Ромолданова и Михаил Шелест привезли бронзовые медали в олимпийских весовых категориях – 49 кг и 80 кг соответственно.

После детального анализа выступлений обоих спортсменов и по итогам голосования комиссии звание лучшей спортсменки месяца удостоена 23-летняя киевлянка.

Сейчас серебряный призер І Юношеских Олимпийских игр, серебряная медалистка чемпионата мира Ирина Ромолданова занимает 10-ю строчку мирового рейтинга в олимпийской весовой категории до 49 кг и 3-ю – в мировом рейтинге в категории до 46 кг.

Отметим, что впервые за многолетнюю историю награждения лучших спортсменов месяца в Украине этого высокого признания Национального олимпийского комитета удостоена представительница тхэквондо.