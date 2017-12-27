В квалификации Australian Open выступят два представителя Украины

Накануне были опубликованы заявочные листы квалификации Открытого чемпионата Австралии-2018, где представлены два украинских спортсмена, сообщает Теннисный портал Украины.

В мужском квалификационном турнире выступит Сергей Стаховский, в женском — Даяна Ястремская.

Ангелина Калинина пропускает первый Шлем сезона: киевлянка в январе заявлена не серию турниров ITF в США.

Напомним, что одной из претендеток на wild card в квалификацию является Марта Костюк, выигравшая в прошлом году Открытый чемпионат Австралии среди юниоров.