В квалификации Australian Open выступят два представителя Украины
11:26, 27 декабря 2017
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В мужской сетке будет представлен Сергей Стаховский, в женской - Ангелина Калинина.
Стаховский примет участие вт квалификации Открытого чемпионата Австралии / btu.org.ua
Накануне были опубликованы заявочные листы квалификации Открытого чемпионата Австралии-2018, где представлены два украинских спортсмена, сообщает Теннисный портал Украины.
В мужском квалификационном турнире выступит Сергей Стаховский, в женском — Даяна Ястремская.
Ангелина Калинина пропускает первый Шлем сезона: киевлянка в январе заявлена не серию турниров ITF в США.
Напомним, что одной из претендеток на wild card в квалификацию является Марта Костюк, выигравшая в прошлом году Открытый чемпионат Австралии среди юниоров.
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