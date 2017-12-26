Легендарный украинский гандбольный тренер отмечает юбилей

Легендарный украинский гандбольный тренер Леонид Ратнер 26 декабря отмечает 80-летний юбилей.

Под его руководством женская сборная Украины по гандболу завоевала бронзовые медали Олимпийских игр 2004 года в Афинах. За 26 лет независимости это единственная олимпийская награда украинских атлетов в игровых видах спорта.

Пять раз Леонид Ратнер приводил молодежную сборную СССР к "золоту" чемпионатов мира. Добивался успехов он и на клубном уровне, около 25 лет тренируя гандбольную команду Запорожья.

Леонид Ратнер во время матчей отличался своей эмоциональностью, а во время исторического матча за "бронзу" Олимпийских игр в Афинах за разговоры с арбитром получил красную карточку.

"В тот момент надо было что-то делать. Вы должны понять, что я кричу же на судей не просто так – отстаиваю справедливость, защищаю своих подопечных. В Афинах в поединке с француженками нас начали давить, и я сознательно пошел на конфликт. Сработало! После этого не было ни одного несправедливого свистка, и сборная Украины завоевала олимпийскую бронзу", - вспомнил Леонид Ратнер в интервью журналистам Алексею Гончаруку и Татьяне Карговой.

Как сообщал УНИАН, запорожский "Мотор" досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов по гандболу.