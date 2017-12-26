Пожизненно отстраненный от Олимпиад российский конькобежец признал правоту Родченкова

Российский конькобежец Иван Скобрев заявил, что на Играх-2014 в Сочи было "много странностей", а чиновники РФ сами признали наличие допиногового скандала многочисленными извинениями и отставками, заяил спортсмен в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

"Что-то неординарное в Сочи происходило, и это уже признали наши власти, были извинения со стороны руководителей. Плюс если бы вся правда была на нашей стороне, не было бы отставки ряда чиновников. Так зачем обманывать самих себя? Откуда-то ноги выросли. Я не верю, что все-все – это выдумки и фантазии Григория Родченкова. Наверное, сейчас правильно говорить по-другому, но я вижу картину вот так. Может быть, я не прав, кто знает? Но называть черное белым и наоборот мне не хочется", - отметил Скобрев.

"Вместе с тем мне не хочется огульно обвинять в чем-то кого-то из нашего руководства. Я, как и остальные, не знаю всей ситуации. И мне очень хотелось бы разобраться в ней, понять, что же происходило на самом деле. У меня созрело огромное количество вопросов, но я не знаю, кому адресовать их, чтобы получить ответы. МОК? ОКР?", - вопрошает конькобежец.

Также Скобрев рассказал о своем отношении к экс-руководителю Московской антидопинговой лаборатории (2005-2015) Родченкову, на показаниях которого и строятся все обвинения в адрес России в махинациях во время Игр в Сочи-2014: "

Все называют его дураком со странностями. Но Родченков точно не дурак хотя бы потому, что провернул столько всего. Кто еще смог бы это сделать? Повторюсь, мне кажется, что-то все-таки в Сочи происходило. Но совершенно точно – не в таких масштабах. Обвинения Родченкова процентам по 80-90 спортсменов не просто беспочвенны, а абсурдны и нелепы. Взяли вот – обвинили Альберта Демченко. Ну, елки-палки, человек 30 лет провел в санях! Проехал, отдышался, перевел дух – и опять по новой. Какой тут, к черту, допинг? Это просто дикость.

Вот если есть потенциальные изменения в пробах – с этим нужно серьезно разбираться. Взвешенно и жестко. Но медальные списки, "список Дюшес" и прочие фамилии на бумажках и в файлах – это полнейший бред. Тем более все эти списки, как мы видим, при необходимости могут дописываться и пополняться".

Также спортсмен обрисовал свою личную ситуацию: "Я проходил допинг-контроль в Германии за неделю до приезда в Сочи. Как и всегда – никаких вопросов. И тут на самой Олимпиаде я вдруг начал что-то принимать? Да кем же нужно быть? Не бывает так, чтобы спортсмену поставили один укол или он съел одну таблетку – и сразу побежал на уровне олимпийского чемпиона. Это смешно".

Иван Скобрев - двукратный призер Олимпийских игр в Ванкувере-2010 (серебро и бронза), чемпион мира-2011 (Калгари, Канада) и Европы-2011 (Коллальбо, Италия) в классическом многоборье.

На Играх-2014 в Сочи Скобрев занял 7-е место на дистанции 5000 м, 18-е место на 1500 м и 6-е место в командной гонке. В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет аннулировал все результаты спортсмена на Играх в Сочи-2014 и пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах.