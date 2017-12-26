Три украинских шашиста завоевали 6 медалей Элитных интеллектуальных игр в Китае

В Китае завершились вторые Элитные интеллектуальные игры IMSA по шашкам-100, где принимали участие три представителя Украины, которые завоевали, всего 6 медалей, сообщили УНИАН в Федерации шашек Украины.

В соревнованиях принимали участие лучшие игроки в этой разновидности шашек, которые прошли сложный отбор: 12 мужчин и 8 женщин. Были проведены соревнования в трех видах программы: быстрые шашки, молниеносная игра и супер-блиц.

Украину представляли: международные гроссмейстеры Артем Иванов из Днепра, Юрий Аникеев из Харькова и Виктория Мотричко из Одессы. Все украинские спортсмены выступили довольно удачно. Артем Иванов получил три награды, в том числе одну золотую, Виктория Мотрічко выиграла две серебряные медали, а Юрий Аникеев - одну серебряную.

Так, у мужчин в рапиде 3-е место занял Артем Иванов (15 баллов), который лишь в 1 балл уступил двум россиянам - Олександрам Шварцману и Георгиеву. А в блице Иванов занял 2-е место, уступив лишь Шварцману (15 против 16 баллов).

В свою очередь, в суперблице, Иванов стал победителем турнира, набрав 18 баллов. На втором месте - еще один представитель Украины Юрий Аникеев - 16 баллов. Украинский дуэт опередил россиян Алексея Чижова и Шварцмана, которые заняли, соответственно, 3-4 места.

В женских соревнованиях в рапиде украинка Мотричко набрала 7 баллов, уступив лишь Матрене Ноговицыной из России (10), а в блице набрала 12 баллов, уступив Ноговициной 1 балл (13). В суперблице украинка заняла лишь 6-е место.

Суммарный призовой фонд всех турниров составил 170 тыс евро.