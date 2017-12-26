Чемпион Европы пловец Романчук: Азербайджан и Турция готовы дать все условия, а в родной стране к тебе нет дела

Чемпион Европы на короткой воде и призер чемпионата мира по плаванию Михаил Романчук заявил, что из-за отсутствия в стране интереса к его виду спорта у него невольно возникают мысли о смене спортивного гражданства, но при этом он не собирается покидать Украину, сообщает Isport со ссылкой на UA:Перший.

"Тут как не сопротивляйся, такие мысли появляются. Почему, например, Азербайджан и Турция готовы дать тебе все условия, все, что ты хочешь, а в родной стране к тебе нет дела. Это довольно грустно.

В Украине людям, к сожалению, нет никакого дела к нашему виду спорта. Хотя у нас есть очень высокие результаты, но это никого не интересует».

Страну я не буду менять. Несмотря на все проблемы, которые тут есть, я - украинец, я тут родился и буду выступать за Украину", - заявил Романчук в комментарии "UA:Перший".

В 2017-м году Михаил Романчук стал вице-чемпионом мира на первенстве в Будапеште (дистанция 1500 метров), а в самом конце года, в декабре, стал лучшим на чемпионате Европы в Копенгагене на той же дистанции, обогнав ближайшего преследователя титулованного итальянца Грегорио Палтриньери на 8,34 секунды.