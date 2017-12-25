Украинская чемпионка мира по шахматам Музычук подтвердила бойкот следующего чемпионата мира

Чемпионка мира по шахматам украинский гроссмейтер Анна Музычук отказывается от участия в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу, который в ближайшие дни начнется в Саудовской Аравии, сообщается в открытом обращении спортсменки на персональной странице в Facebook.

Причиной бойкота называется женская дискриминация в государтстве.

"Через несколько дней я потеряю два титула чемпиона мира - один за одним. Только потому, что я решила не ехать в Саудовскую Аравию. Для того, чтобы не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, свободно выходить на улицу, и вообще не чувствовать себя существом второго сорта. Ровно год назад я выиграла эти два титула и была счастливейшим человеком в мире, но в этот раз я чувствую себя очень плохо", - отмечает Анна.

"Я готов постоять за свои принципы и пропустить мероприятие, где через пять дней я могла бы заработать больше, чем на десяти других турнирах. Все это раздражает, но больше всего расстраивает то, что всё это почти никого не волнует", - добавила украинка.

"Это очень горькое чувство, но оно не изменит мое мнение и моих принципов. То же относится и к моей сестре Марии, и я очень рада, что мы разделяем эту точку зрения. И да, для тех немногих, кого это волнует - мы вернемся!", - подытожила украинская шахматистка.

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу проходит в Саудовской Аравии с 26 по 30 декабря.