Сборная Украины по гандболу объявил состав на отбор к чемпионату мира-2019

Тренерский штаб мужской сборной Украины объявил состав на подготовку к участию в отборе к чемпионату мира-2019, сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.

Команда соберется вместе 2 января в Киеве и сразу вылетит на сборы и контрольные матчи в Германию, где будет базироваться в одном из пригородов Мюнхена. 10 января наша команда переедет в итальянский Больцано, который с 11 по 13 января будет принимать групповой турнир квалификации чемпионата мира 2019.

11 января Украина сыграет против Фарер, 12 января — против Италии, 13 января — против Румынии. Победитель квартета выйдет в плей-офф отборочного турнира.

Состав сборной Украины

Вратари: Игорь Чуприна, (27 г., «Татран», Словакия), Антон Деревянкин (26 г, ZTR), Антон Терехов (25 г., «Мотор»).

Левые крайние: Захар Денисов (27 г., «Мотор»), Александр Полторацкий (27 г., «Анкараспор», Турция).

Правые крайние: Андрей Акименко (23 г., ZTR), Юрий Кубатко (29 г., «Мотор»), Артем Козакевич (25р., «Мотор»).

Левые полусредние: Станислав Жуков (25 г., «Гуммерсбах», Германия), Дмитрий Горига (20 г., ЗНТУ-ЗАБ).

Правые полусредние: Сергей Онуфриенко (32 г., Pays d'aix Universite Club, Франция) Роман Чичикало (25 г., «Брегенц», Австрия).

Разыгрывающие: Александр Тільте (22 г., ZTR), Александр Южбабенко (28 г., «Спартак», Россия)

Линейные: Александр Шевелев (30 г., «Мотор»), Дмитрий Дорощук (31 г., «Мотор»), Иван Бурзак (19 г., ZTR), Роман Северин (23 г., ZTR).

Главный тренер — Виталий Андронов

Тренер — Александр Дудко

Врач — Александр Фурманець

Евгений Петрушевский - руководитель делегации

После длительной паузы снова будет играть за сборную опытный правый полусредний Сергей Онуфриенко из французского Pays d'aix Universite Club. Впервые тренеры привлекли героя рейтингов вратарских сейвов Лиги чемпионов Антона Терехова из «Мотора». Снова в сборной ее самый молодой игрок — 19-летний линейный Бурзак Иван (ZTR). Лишь на год старше него Дмитрий Горига. Талантливый представитель ЗНТУ-ЗАБ и «Мотора» призван помочь на позиции левого полусреднего Станиславу Жукову, который проводит удачный сезон за «Гумерсбах» в Бундеслиге. Отметим возвращение правого крайнего Артема Козакевича («Мотор»), который пропустил последние матчи отбора к чемпионату Европы-2018.

Из-за травм не смогут помочь сборной Вячеслав Садовый («Одорхею», Румыния) и Евгений Буйненко («Мотор»).