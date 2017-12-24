Боксер Мейвезер предложил чемпиону НБА Брайанту дуэль на миллион долларов

Непобеждённый американский боксер-профессионал и многократный чемпион мра в разных весовых категориях Флойд Мэйвезер вызвал бывшую звезду клуба НБА «Лос-Аджелес Лейкерс» Кобе Брайанта на дуэль, посредством поста в своем Instagram.

Завершивший карьеру известный боксер написал в Instagram, что готов сыграть с Брайантом «1 на 1» на 1 миллион долларов.

Баскетболист который является 5-кратным чемпионом НБА (всю свою карьеру провел в Лос-Анджелесе), пока не ответил на предложение звезды бокса.