Боксер Мейвезер предложил чемпиону НБА Брайанту дуэль на миллион долларов
13:07, 24 декабря 2017Другое
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Бывший игрок "Лейкерс" пока на предложение не ответил.
Мейвезер пригласил на "дуэль на миллион" Брайанта / sport-xl.org
Непобеждённый американский боксер-профессионал и многократный чемпион мра в разных весовых категориях Флойд Мэйвезер вызвал бывшую звезду клуба НБА «Лос-Аджелес Лейкерс» Кобе Брайанта на дуэль, посредством поста в своем Instagram.
Завершивший карьеру известный боксер написал в Instagram, что готов сыграть с Брайантом «1 на 1» на 1 миллион долларов.
Баскетболист который является 5-кратным чемпионом НБА (всю свою карьеру провел в Лос-Анджелесе), пока не ответил на предложение звезды бокса.
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