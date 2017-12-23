На подготовку спортсменов к Олимпиаде-2018 Украина выделила 120 миллионов гривен

Украина выделила 120 миллионов гривен на подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм-2018. Ровно половину этой суммы отдали биатлонистам.

Об этом рассказал руковолитель отдела зимних видов спорта Министерства спорта Украины Даниль Амирханов, сообщает Плюс Спорт со ссылкой на газету "Экспресс".

Читайте такжеАналитики прогнозируют одну медаль для Украины на зимних Олимпийских играх"Мы проанализировали выступления наших спортсменов и поделили их на три категории. В элитную группу попали 15 биатлонистов, а также фристайлист Александр Абраменко. Они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп: ведущей и перспективной.

Всего на зимние виды спорта государство выделило 120 миллионов гривен, 60 из них мы направили на биатлон. Считаю это решение логичным, поскольку именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи. Ну а еще 60 миллионов распределили на другие зимние виды спорта", – сказал Амирханов.

Зимние Олимпийские игры в корейском Пхенчхане пройдут с 9-го по 25 февраля 2018 года.