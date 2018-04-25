Спортивный 2017-й: 10 главных событий и достижений украинского спорта в уходящем году

2017-й, в первую очередь, запомнился прорывом Элины Свитолиной в элиту мирового тенниса. Теннисистка, которая долго и упорно подбиралась к Топ-10 мирового тенниса, в этом году уверенно заняла там свое место и, одно время, была даже 3-й ракеткой мира, установив рекорд для Украины. В свое время так высоко в рейтинге не поднимался даже Андрей Медведев.

Новой звездой украинского бокса стал Александр Хижняк, выигравший в один год и «домашний» чемпионат Европы, который проводился в Харькове, и, спустя три месяца, чемпионат мира.

А вот отличная украинская организация Чемпионата мира по хоккею во втором по значимости Дивизионе 1А, не помогла нашей сборной даже сохранить место в этом турнире. Команда досрочно финишировала на последнем 6-м месте и вновь выбыла в третий по значимости Дивизион 1В.

Не порадовала и команда Андрея Шевченко. Сборная Украины проиграла решающий матч отбора ЧМ-2018 на столичном НСК «Олимпийский» команде Хорватии, заняла итоговое 3-е место в группе и не сумела квалифицироваться даже в стадию плей-офф.

Обо всем этом и многом другом – в итоговом рейтинге УНИАН спортивных событий 2017 года.

1. Элина Свитолина, теннис

Уроженка Одессы впервые серьезно заявила о себе в 2013-м году, когда сумела завершить год на 40-м месте женского одиночного рейтинга. Потом было, 29-е место по итогам 2014-го, 19-е по итогам – 2015-го, 14-е – по итогам 2016-го. Ровно год назад спортсменка заявила об амбициозной цели завершить следующий сезон в Топ-10 мирового рейтинга. Но кто же тогда знал, что взлет будет настолько стремительный и уверенный!

Уже в январе на турнире в австралийском Брисбене Элина обыграла первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии, дойдя до полуфинала соревнований. На Открытом чемпионат Австралии она дошла до 3-го круга, а на следующем турнире в Тайбэе завоевала свой первый титул в нынешнем году и пятый – в карьере.

Спустя три недели она дошла до финала турнира в Дубаи, где обыграла Каролин Возняцки из Дании, апрель завершился победой в финале турнира в Стамбуле над бельгийкой Элизе Мертенс, в мае на турнире в Риме в решающем матче была повержена Симона Халеп из Румынии, а в августе – в канадском Торонто – во второй раз за год в решающем матче была повержена Возняцки.

Наконец, 11 сентября Свитолина заняла 3-е место в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации), что является личным рекордом спортсменки в ее карьере.

Любопытно, что годом ранее Свитолина трижды доходила до финалов различных турниров и лишь один из них выиграла. То бишь, «комплекс поражения» в решающих матчах спортсменкой преодолен. При этом, в поле зрения широкой аудитории спортсменка попала именно в 2016-м, когда на Олимпиаде в бразильском Рио-де-Жанейро обыграла Серену Уильямс.

25 сентября Элина Свитолина впервые в карьере и в истории всего украинского женского тенниса квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который прошел с 22 по 29 октября 2017 года в Сингапуре

Почему не получается подняться выше в рейтинге? К сожалению, Свитолиной не удается «выстрелить» на турнирах «Большого шлема». В Мельбурне и знаменитом на весь мир именно благодаря теннису пригороде Лондона Уимблдоне она дошла до 3-го круга, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке выбыла из борьбы в 1/8 финала, а наиболее удачным стал «Ролан Гаррос» в Париже, где украинка дошла до ¼ финала.

Будем надеяться, что именно эту задачу – «выстрелить» на Шлеме – спортсменка поставила перед собой на будущий сезон. А заодно, и цель покорить вершину рейтинга WTA.

2. Александр Хижняк, бокс

22-летний полтавский боксер Александр Хижняк в 2017-м пережил две «минуты славы». Сначала в середине июня он выиграл «домашний» для сборной Украины чемпионат Европы в средней весовой категории. С учетом того, что турнир прошел в Харькове, который расположен недалеко от Полтавы, для Хижняка турнир стал чуть ли не вдвойне «домашним».

А спустя два месяца с небольшим в немецком Гамбурге состоялся чемпионат мира, где спортсмену, также не было равных в его весе – до 75 кг.

Не менее, а, может быть, даже более важным было то, как спортсмен одержал эти победы. Более чем уверенный стиль ведения боев и полное преимущество украинского спортсмена над противниками не оставляли выбора организаторам соревнований – и на мировом, и на европейском первенстве: Хижняк был признан лучшим боксером турнира вне зависимости от весовых категорий.

На данный момент спортсмен также имеет опыт выступлений в полупрофессиональной Всемирной серии бокса, где провел 6 боев (4 победы). Однако, выходить на профи-ринг украинец пока не спешит. На данный момент все его мысли связаны с Олимпиадой-2020 в Токио, где он сможет логично завершить свою аматорскую (или, как говорят в боксерской среде, «олимпийскую») карьеру золотом Игр.

3. Игорь Радивилов, спортивная гимнастика

На чемпионате мира-2017 по спортивной гимнастике в Монреале Игорь Радивилов завоевал серебро, повторив собственный успех 4-летней давности на аналогичном турнире в китайском Нанькине. Его лучшим «олимпийским» результатом является бронза Лондона-2012 в том же опорном прыжке.

Этот результат можно смело назвать лучшим для Украины, с учетом того, что олимпийский чемпион Олег Верняев в своем коронном виде – параллельные брусья – сделал шаг назад, завоевав в Монреале то же серебро.

И теперь, с учетом того, что Верняев в конце года объявил о травме и пропуске ближайших важных соревнований, мы продолжаем оставаться «не чужими» на больших гимнастических праздниках. У нас по-прежнему есть свой лидер, от которого мы вправе ждать медальных успехов.

4. Михаил Романчук, плавание

2017-й открыл широкой спортивной общественности пловца Михаила Романчука. Украинец до этого, в основном, довольствовался наградами юношеских чемпионатов Европы, Универсиад и ЮОИ.

И если в начале взрослой карьеры, в 2016-м, он завоевал две бронзы чемпионата Европы на своих коронных стайерских дистанциях – 800 и 1500 метров, то в 2017-м уже стал вице-чемпионом мира на первенстве в Будапеште (дистанция 1500 метров), а в самом конце года, в декабре, стал лучшим на чемпионате Европы в Копенгагене на той же полуторакилометровке, обогнав ближайшего преследователя на 8,34 секунды, что по меркам плавания является огромным отрывом.

Пока что, в отличие от боксера Хижняка, пловцу Романчуку еще есть куда расти, но бесспорно то, что в Украине появился очередной талант мирового уровня. А на ближайших Олимпийских играх в Токио пловец Романчук должен быть реальным претендентом на награды самой высшей пробы.

5. Александр Пелешенко, тяжелая атлетика

Украинский штангист второй год подряд стал лучшим в Старом Свете в своей весовой категории – до 85 кг. Причем, как и в прошлом году, он завоевал одно малое серебро и золото за выступления в отдельных упражнениях (рывок и толчок), став лучшим и в многоборье – большая золотая медаль.

В этом году главным оппонентом украинца стал россиянин Артем Окулов, который-то и выиграл у нашего атлета в толчке, опередив Пелешенко на 1 кг. Другое дело, что в рывке украинцу не было равных - +10 кг преимущества над занявшим 2-е место Окуловым. В итоге, Пелешенко набрал в сумме 386 кг, превысив свой прошлогодний суммарный результат – 372 килограмма – сразу на 14 кг.

Кстати, прошлогодний главный конкурент Пелешенко, румынский штангист Кристина Йову, на чемпионат Европы-2017 не приехал, так как был дисквалифицирован за применение запрещенных препаратов.

К сожалению, допинг – крайне распространенная проблема в тяжелой атлетике. И именно по этой причине невольной «жертвой» фармакологии стал Пелешенко, который был вынужден пропустить ЧМ-2017 в США. 30 сентября 2017 года Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) отстранила сборные России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии от участия в чемпионате мира 2017 года, так как у спортсменов из этих стран после перепроверки допинг-проб с Олимпиад в 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне было выявлено не менее трёх положительных результатов. Кроме того, 1 октября 2017 года исполком Международной федерации тяжелой атлетики отстранил Федерацию тяжелой атлетики Болгарии на один год от участия в международных стартах за невыплату штрафа в размере 500 тыс. долларов США. Наконец, без объяснения причин, от участия на чемпионате мира 2017 в Анахайме отказалась сборная КНДР.

6. Александр Усик, Василий Ломаченко – бокс

Два украинских чемпиона мира по боксу в уходящем году более чем уверенно отстояли свои титулы.

В частности, Василий Ломаченко буквально недавно защитил пояс чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии WBO, вынудив секундантов своего соперника кубинца Гильермо Ригондо признать поражение после 6-ти раундов непрерывного избиения. Этот поединок состоялся 9 декабря.

До этого, в 2017-м году, он не менее уверенно победил колумбийца Мигеля Мирриагу и американца Джейсона Сосу.

Также чемпионом мира по версии WBO, но в первом тяжелом весе, является Александр Усик. При этом, спортсмен сейчас участвует в боксерском турнире-нововведении – Лиге чемпионов, призванном выявить абсолютного чемпиона мира. В феврале, в полуфинале этого турнира, Усик сразится с Майрисом Бриедисом из Латвии, в бою с которым оспорит свой титул WBO и принадлежащий сопернику пояс WBC. В случае, если бой сложится удачно, уже в мае Усик проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира.

В четвертьфинале Лиги чемпионов украинец уверенно победил Марко Хука, досрочно завершив бой в 10-м раунде.

Ранее, в 2017-м, он победил американца Майкла Хантера.

7. Владимир Кличко, бокс

Легенда украинского бокса в 2017-м году попытался вернуться на профи-ринг и, как и в 2015-м, попал в рейтинг как «разочарование года». Как и в бою с Тайсоном Фьюри в 2015-м, в поединке с Энтони Джошуа украинец не смог «перестроиться» - отойти от своей привычной тактики, поменять план действий и реализовать новую концепцию.

В ринге мы увидели «старого Кличко», с той же тактикой и набором приемов, которые ему помогали побеждать еще 5-10 лет назад. Даже 3 года назад он очень уверенно выглядел в противостоянии с Кубратом Пулевым или Брайнатом Дженнингсом. Но ведь время неумолимо бежит вперед. В марте 2017-го Кличко исполнился 41 год…

3 августа Владимир Кличко на своем официальном канале в You-Tube разместил видеообращение к болельщикам, в котором объявил о завершении карьеры. И это самое мудрое, пусть и с опозданием в 2-3 года, но, все же, принятое Владимиром решение. Спортсмен нашел в себе мужество признать очевидное – его время ушло. А нам же остается только ностальгически вспоминать самые яркие эпизоды его карьеры и восклицать – «Спасибо, Чемпион»!

8. «Шахтер» (Донецк), футбол

Говоря о командных успехах украинского спорта в 2017-м, прежде всего, стоит упомянуть донецкий «Шахтер». Учитывая тот факт, что представители Украины в игровых видах спорта, в принципе, редко добиваются значимых успехов, выход в плей-офф главного футбольного еврокубка – Лиги чемпионов – стоит особняком.

При этом, выход «Шахтера» в 1/8 финала никак нельзя назвать случайным. Команда обыграла основного конкурента - «Наполи» - в домашнем матче, и не теряла очки в играх с аутсайдером голландским «Фейеноордом», что позволил себе в решающий момент – в последнем туре – «Наполи». И спорить о ценности победы «Шахтера» над потерявшим мотивацию «Манчестер Сити» - в параллельном матче - уже не было никакого смысла.

Более того… У донецкой команды отличные шансы пройти еще одну итальянскую команду - «Рому» - уже в 1/8 финала. Дончане в сезоне 2010/11 уже обыгрывали «Рому» в 1/8 финала ЛЧ (3:2 в гостях и 3:0 дома) дойдя до четвертьфинала турнира. И сейчас команда вполне может повторить собственных успех 6-летней давности. У «Ромы», несмотря на статус элитарной команды далеко не последнего европейского чемпионата – итальянской Серии А – в составе нет суперзвезд мирового уровня. А просто добротных игроков, готовых бороться и умеющих побеждать, хватает и у нашего чемпиона. В общем, шансы весьма неплохие. Осталось дело за малым – реализовать их.

9. Чемпионат мира по хоккею Дивизион 1А, Киев

Одним из главных событий в хоккейном мире в уходящем году, безусловно, стал чемпионат мира среди команд второго по значимости Дивизиона 1А. И это событие, действительно, стало для Киева «праздником жизни». Организаторы провели мощную рекламную компанию, билеты были «на вес золота» (особенно, на матчи сборной Украины), и вообще, в дни проведения чемпионата, вокруг столичного Дворца спорта создавалось стойкое ощущение праздника – чего-то большого и значимого.

К сожалению, этим чувством не прониклись наши хоккеисты. Недостаток класса и мастерства (команда только вернулась во второй по значимости Дивизион из третьего) компенсировать оказалось нечем. И неудивительно, что сборная Украины досрочно, за тур до конца соревнований, проиграв все 4 матча в основное время, заняла последнее место и выбыла обратно – в третий Дивизион. А эхо последнего матча, где украинцы набрали единственное очко за ничью в основное время (проиграли сборной Южной Кореи в серии буллитов), тянется за командой и, конкретно, двумя ее игроками, до сих пор. Скандал с, якобы, сдачей матча и расписками игроков, где они берут на себя обязательство обеспечить определенный результат в пользу сборной Южной Кореи, уже привел к дисквалификации двух игроков украинской команды – от Федерации хоккея Украины и Международной федерации хоккея на льду (IIHF). В юридической плоскости рассмотрение дела продолжается.

В любом случае, ЧМ-2017 можно назвать одним из главных событий года со знаком «плюс» по организации и одним из главных разочарований года – по результату сборной Украины.

10. Сборная Украины в отборе на ЧМ-2018, футбол

Наконец, еще одним разочарованием года можно назвать провальное выступление сборной Украины в отборочном турнире Чемпионата мира-2018 по футболу.

В одной группе с командами Хорватии и Исландии украинцы проиграли три из четырех матчей главным соперникам. 1 очко из 12 возможных подопечные Андрея Шевченко набрали в домашнем матче с исландцами (1:1), проиграв оба матча Хорватии и выездную игру Исландии. Наконец, украинцы потеряли очки в домашнем матче против Турции – 2:2, что отбросило команду в стан борющихся за 3-4 места, которые ничего не дают.

Локальную борьбу у турок сборная Украины выиграла. В ответном матче молодой тренер Шевченко (экс-динамовец из Киева) вышел победителем в дуэли с умудренным опытом Мирчей Луческу (экс-наставником «Шахтера» из Донецка). Вот только дать большой эффект в борьбе за путевку на ЧМ-2018 в целом эта локальная виктория так и не смогла.

2018. Надежда. Женская сборная Украины, биатлон

Говоря об уходящем 2017-м, безусловно, нельзя не задумываться о будущем – 2018-м, главным событием которого будут зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея). И в этой связи нельзя не вспомнить о нашей главной олимпийской надежде – биатлонной эстафетной четверке – олимпийских чемпионках Сочи-2014. А ведь повод есть.

10 декабря в австрийском Хохфильцене состоялась первая эстафетная гонка Кубка мира олимпийского сезона 2017/18. И в этой гонке, впервые за 4 года, мы увидели сильнейший состав украинской команды, олимпийских чемпионок в сборе. На трассе в Австрии Юлия Джима, сестры Вита и Валентина Семеренко а также капитан команды Елена Пидгрушная лишний раз показали, что их рано списывать со счетов. Да, за 4 года многое поменялось. Спортсменки поочередно уходили в декрет, залечивали старые травмы и даже собирались вообще «завязывать» с биатлоном. Но собравшись вместе впервые за 4 года, заняли 2-е место в гонке этапа КМ, где, собственно говоря, и выступают все сильнейшие биатлонисты мира. Это ни в коем случае не говорит о том, что в Пхенчхане нам медаль гарантирована, но чем черт не шутит…

Биатлон остается единственным зимним видом спорта, где украинские спортсмены могут реально претендовать на медали. Ведь перспективы фристайлиста Александра Абраменко в лажной акробатике все туманнее и туманнее. Спортсмен, еще несколько лет назад реально боровшийся за медали чемпионатов мира, на первом в олимпийском сезоне этапе Кубка мира в Пекине занял, 21-е и 8-е места, соответственно. И возможный успех на Играх в Пхенчхане придет к спортсмену «вопреки», станет настоящей сенсацией. А в биатлоне надежды на медали есть, и вполне реальные. Стоит ждать и надеяться…

Главное спортивное событие 2018-го состоится с 8 по 25 февраля.

Кирилл Стадниченко