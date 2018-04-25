Главные события украинского спорта в 2017 году / фото УНИАН

Спортивный 2017-й: 10 главных событий и достижений украинского спорта в уходящем году

Кирилл Стадниченко
16:40, 22 декабря 2017
2021

2017-й, как и любой другой нечетный год в мировом спорте, не отличался особой насыщенным календарем. Не было Олимпиад – летней или зимней, Чемпионатов мира и Европы по футболу, и прочих событий, которые ассоциируются с четным годом. Тем не менее, УНИАН нашел и выделил десять событий, которые особо достойны упоминания в канун Нового 2018-го. То, что вошло в историю, и о чем мы будем вспоминать еще долгие годы.

Главные события украинского спорта в 2017 году / фото УНИАН

2017-й, в первую очередь, запомнился прорывом Элины Свитолиной в элиту мирового тенниса. Теннисистка, которая долго и упорно подбиралась к Топ-10 мирового тенниса, в этом году уверенно заняла там свое место и, одно время, была даже 3-й ракеткой мира, установив рекорд для Украины. В свое время так высоко в рейтинге не поднимался даже Андрей Медведев.

Новой звездой украинского бокса стал Александр Хижняк, выигравший в один год и «домашний» чемпионат Европы, который проводился в Харькове, и, спустя три месяца, чемпионат мира.

А вот отличная украинская организация Чемпионата мира по хоккею во втором по значимости Дивизионе 1А, не помогла нашей сборной даже сохранить место в этом турнире. Команда досрочно финишировала на последнем 6-м месте и вновь выбыла в третий по значимости Дивизион 1В.

Не порадовала и команда Андрея Шевченко. Сборная Украины проиграла решающий матч отбора ЧМ-2018 на столичном НСК «Олимпийский» команде Хорватии, заняла итоговое 3-е место в группе и не сумела квалифицироваться даже в стадию плей-офф.

Обо всем этом и многом другом – в итоговом рейтинге УНИАН спортивных событий 2017 года.

1. Элина Свитолина, теннис

Уроженка Одессы впервые серьезно заявила о себе в 2013-м году, когда сумела завершить год на 40-м месте женского одиночного рейтинга. Потом было, 29-е место по итогам 2014-го, 19-е по итогам – 2015-го, 14-е – по итогам 2016-го. Ровно год назад спортсменка заявила об амбициозной цели завершить следующий сезон в Топ-10 мирового рейтинга. Но кто же тогда знал, что взлет будет настолько стремительный и уверенный!

Элина Свитолина / REUTERS

Уже в январе на турнире в австралийском Брисбене Элина обыграла первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии, дойдя до полуфинала соревнований. На Открытом чемпионат Австралии она дошла до 3-го круга, а на следующем турнире в Тайбэе завоевала свой первый титул в нынешнем году и пятый – в карьере.

Спустя три недели она дошла до финала турнира в Дубаи, где обыграла Каролин Возняцки из Дании, апрель завершился победой в финале турнира в Стамбуле над бельгийкой Элизе Мертенс, в мае на турнире в Риме в решающем матче была повержена Симона Халеп из Румынии, а в августе – в канадском Торонто – во второй раз за год в решающем матче была повержена Возняцки.

Победа в Дубаи позволила Свитолиной первой из украинок войти в Топ-10 мирового рейтинга / dubaidutyfreetennischampionships.com

Наконец, 11 сентября Свитолина заняла 3-е место в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации), что является личным рекордом спортсменки в ее карьере.

Любопытно, что годом ранее Свитолина трижды доходила до финалов различных турниров и лишь один из них выиграла. То бишь, «комплекс поражения» в решающих матчах спортсменкой преодолен. При этом, в поле зрения широкой аудитории спортсменка попала именно в 2016-м, когда на Олимпиаде в бразильском Рио-де-Жанейро обыграла Серену Уильямс.

25 сентября Элина Свитолина впервые в карьере и в истории всего украинского женского тенниса квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который прошел с 22 по 29 октября 2017 года в Сингапуре

Почему не получается подняться выше в рейтинге? К сожалению, Свитолиной не удается «выстрелить» на турнирах «Большого шлема». В Мельбурне и знаменитом на весь мир именно благодаря теннису пригороде Лондона Уимблдоне она дошла до 3-го круга, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке выбыла из борьбы в 1/8 финала, а наиболее удачным стал «Ролан Гаррос» в Париже, где украинка дошла до ¼ финала.

Свитолина попала в шестерку лучших теннисисток планеты / wtatennis.com

Будем надеяться, что именно эту задачу – «выстрелить» на Шлеме – спортсменка поставила перед собой на будущий сезон. А заодно, и цель покорить вершину рейтинга WTA.

2. Александр Хижняк, бокс

22-летний полтавский боксер Александр Хижняк в 2017-м пережил две «минуты славы». Сначала в середине июня он выиграл «домашний» для сборной Украины чемпионат Европы в средней весовой категории. С учетом того, что турнир прошел в Харькове, который расположен недалеко от Полтавы, для Хижняка турнир стал чуть ли не вдвойне «домашним».

Александр Хижняк в 2017-м пережил две

А спустя два месяца с небольшим в немецком Гамбурге состоялся чемпионат мира, где спортсмену, также не было равных в его весе – до 75 кг.

Не менее, а, может быть, даже более важным было то, как спортсмен одержал эти победы. Более чем уверенный стиль ведения боев и полное преимущество украинского спортсмена над противниками не оставляли выбора организаторам соревнований – и на мировом, и на европейском первенстве: Хижняк был признан лучшим боксером турнира вне зависимости от весовых категорий.

На данный момент спортсмен также имеет опыт выступлений в полупрофессиональной Всемирной серии бокса, где провел 6 боев (4 победы). Однако, выходить на профи-ринг украинец пока не спешит. На данный момент все его мысли связаны с Олимпиадой-2020 в Токио, где он сможет логично завершить свою аматорскую (или, как говорят в боксерской среде, «олимпийскую») карьеру золотом Игр.

3. Игорь Радивилов, спортивная гимнастика

На чемпионате мира-2017 по спортивной гимнастике в Монреале Игорь Радивилов завоевал серебро, повторив собственный успех 4-летней давности на аналогичном турнире в китайском Нанькине. Его лучшим «олимпийским» результатом является бронза Лондона-2012 в том же опорном прыжке.

От Игоря Радивилова мы вправе ждать медальных успехов / фото УНИАН

Этот результат можно смело назвать лучшим для Украины, с учетом того, что олимпийский чемпион Олег Верняев в своем коронном виде – параллельные брусья – сделал шаг назад, завоевав в Монреале то же серебро.  

И теперь, с учетом того, что Верняев в конце года объявил о травме и пропуске ближайших важных соревнований, мы продолжаем оставаться «не чужими» на больших гимнастических праздниках. У нас по-прежнему есть свой лидер, от которого мы вправе ждать медальных успехов.

4. Михаил Романчук, плавание

2017-й открыл широкой спортивной общественности пловца Михаила Романчука. Украинец до этого, в основном, довольствовался наградами юношеских чемпионатов Европы, Универсиад и ЮОИ.

Романчук должен быть реальным претендентом на награды высшей пробы / xsport.ua

И если в начале взрослой карьеры, в 2016-м, он завоевал две бронзы чемпионата Европы на своих коронных стайерских дистанциях – 800 и 1500 метров, то в 2017-м уже стал вице-чемпионом мира на первенстве в Будапеште (дистанция 1500 метров), а в самом конце года, в декабре, стал лучшим на чемпионате Европы в Копенгагене на той же полуторакилометровке, обогнав ближайшего преследователя на 8,34 секунды, что по меркам плавания является огромным отрывом.

Пока что, в отличие от боксера Хижняка, пловцу Романчуку еще есть куда расти, но бесспорно то, что в Украине появился очередной талант мирового уровня. А на ближайших Олимпийских играх в Токио пловец Романчук должен быть реальным претендентом на награды самой высшей пробы. 

5. Александр Пелешенко, тяжелая атлетика

Украинский штангист второй год подряд стал лучшим в Старом Свете в своей весовой категории – до 85 кг. Причем, как и в прошлом году, он завоевал одно малое серебро и золото за выступления в отдельных упражнениях (рывок и толчок), став лучшим и в многоборье – большая золотая медаль.

Украинский штангист второй год подряд стал лучшим в Старом Свете в своей весовой категории / noc-ukr.org

В этом году главным оппонентом украинца стал россиянин Артем Окулов, который-то и выиграл у нашего атлета в толчке, опередив Пелешенко на 1 кг. Другое дело, что в рывке украинцу не было равных - +10 кг преимущества над занявшим 2-е место Окуловым. В итоге, Пелешенко набрал в сумме 386 кг, превысив свой прошлогодний суммарный результат – 372 килограмма – сразу на 14 кг.

Кстати, прошлогодний главный конкурент Пелешенко, румынский штангист Кристина Йову, на чемпионат Европы-2017 не приехал, так как был дисквалифицирован за применение запрещенных препаратов.

К сожалению, допинг – крайне распространенная проблема в тяжелой атлетике. И именно по этой причине невольной «жертвой» фармакологии стал Пелешенко, который был вынужден пропустить ЧМ-2017 в США. 30 сентября 2017 года Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) отстранила сборные России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии от участия в чемпионате мира 2017 года, так как у спортсменов из этих стран после перепроверки допинг-проб с Олимпиад в 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне было выявлено не менее трёх положительных результатов. Кроме того, 1 октября 2017 года исполком Международной федерации тяжелой атлетики отстранил Федерацию тяжелой атлетики Болгарии на один год от участия в международных стартах за невыплату штрафа в размере 500 тыс. долларов США. Наконец, без объяснения причин, от участия на чемпионате мира 2017 в Анахайме отказалась сборная КНДР.

6. Александр Усик, Василий Ломаченко – бокс

Два украинских чемпиона мира по боксу в уходящем году более чем уверенно отстояли свои титулы.

Чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе является Александр Усик / k2ukraine.com

В частности, Василий Ломаченко буквально недавно защитил пояс чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии WBO, вынудив секундантов своего соперника кубинца Гильермо Ригондо признать поражение после 6-ти раундов непрерывного избиения. Этот поединок состоялся 9 декабря.

До этого, в 2017-м году, он не менее уверенно победил колумбийца Мигеля Мирриагу и американца Джейсона Сосу.

Ломаченко недавно защитил пояс чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии WBO / Twitter @FightBible

Также чемпионом мира по версии WBO, но в первом тяжелом весе, является Александр Усик. При этом, спортсмен сейчас участвует в боксерском турнире-нововведении – Лиге чемпионов, призванном выявить абсолютного чемпиона мира. В феврале, в полуфинале этого турнира, Усик сразится с Майрисом Бриедисом из Латвии, в бою с которым оспорит свой титул WBO и принадлежащий сопернику пояс WBC. В случае, если бой сложится удачно, уже в мае Усик проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира.

В четвертьфинале Лиги чемпионов украинец уверенно победил Марко Хука, досрочно завершив бой в 10-м раунде.

Ранее, в 2017-м, он победил американца Майкла Хантера.          

7. Владимир Кличко, бокс

Легенда украинского бокса в 2017-м году попытался вернуться на профи-ринг и, как и в 2015-м, попал в рейтинг как «разочарование года». Как и в бою с Тайсоном Фьюри в 2015-м, в поединке с Энтони Джошуа украинец не смог «перестроиться» - отойти от своей привычной тактики, поменять план действий и реализовать новую концепцию.

Владимир Кличко и Энтони Джошуа / REUTERS

В ринге мы увидели «старого Кличко», с той же тактикой и набором приемов, которые ему помогали побеждать еще 5-10 лет назад. Даже 3 года назад он очень уверенно выглядел в противостоянии с Кубратом Пулевым или Брайнатом Дженнингсом. Но ведь время неумолимо бежит вперед. В марте 2017-го Кличко исполнился 41 год…

Владимир Кличко и Энтони Джошуа / REUTERS

3 августа Владимир Кличко на своем официальном канале в You-Tube разместил видеообращение к болельщикам, в котором объявил о завершении карьеры. И это самое мудрое, пусть и с опозданием в 2-3 года, но, все же, принятое Владимиром решение. Спортсмен нашел в себе мужество признать очевидное – его время ушло. А нам же остается только ностальгически вспоминать самые яркие эпизоды его карьеры и восклицать – «Спасибо, Чемпион»!

8. «Шахтер» (Донецк), футбол

Говоря о командных успехах украинского спорта в 2017-м, прежде всего, стоит упомянуть донецкий «Шахтер». Учитывая тот факт, что представители Украины в игровых видах спорта, в принципе, редко добиваются значимых успехов, выход в плей-офф главного футбольного еврокубка – Лиги чемпионов – стоит особняком.

ФК

При этом, выход «Шахтера» в 1/8 финала никак нельзя назвать случайным. Команда обыграла основного конкурента - «Наполи» - в домашнем матче, и не теряла очки в играх с аутсайдером голландским «Фейеноордом», что позволил себе в решающий момент – в последнем туре – «Наполи». И спорить о ценности победы «Шахтера» над потерявшим мотивацию «Манчестер Сити» - в параллельном матче - уже не было никакого смысла.

Более того… У донецкой команды отличные шансы пройти еще одну итальянскую команду - «Рому» - уже в 1/8 финала. Дончане в сезоне 2010/11 уже обыгрывали «Рому» в 1/8 финала ЛЧ (3:2 в гостях и 3:0 дома) дойдя до четвертьфинала турнира. И сейчас команда вполне может повторить собственных успех 6-летней давности. У «Ромы», несмотря на статус элитарной команды далеко не последнего европейского чемпионата – итальянской Серии А – в составе нет суперзвезд мирового уровня. А просто добротных игроков, готовых бороться и умеющих побеждать, хватает и у нашего чемпиона. В общем, шансы весьма неплохие. Осталось дело за малым – реализовать их.

9. Чемпионат мира по хоккею Дивизион 1А, Киев

Одним из главных событий в хоккейном мире в уходящем году, безусловно, стал чемпионат мира среди команд второго по значимости Дивизиона 1А. И это событие, действительно, стало для Киева «праздником жизни». Организаторы провели мощную рекламную компанию, билеты были «на вес золота» (особенно, на матчи сборной Украины), и вообще, в дни проведения чемпионата, вокруг столичного Дворца спорта создавалось стойкое ощущение праздника – чего-то большого и значимого.

Сборная Украины досрочно заняла последнее место и выбыла обратно – в третий Дивизион / фото УНИАН

К сожалению, этим чувством не прониклись наши хоккеисты. Недостаток класса и мастерства (команда только вернулась во второй по значимости Дивизион из третьего) компенсировать оказалось нечем. И неудивительно, что сборная Украины досрочно, за тур до конца соревнований, проиграв все 4 матча в основное время, заняла последнее место и выбыла обратно – в третий Дивизион. А эхо последнего матча, где украинцы набрали единственное очко за ничью в основное время (проиграли сборной Южной Кореи в серии буллитов), тянется за командой и, конкретно, двумя ее игроками, до сих пор. Скандал с, якобы, сдачей матча и расписками игроков, где они берут на себя обязательство обеспечить определенный результат в пользу сборной Южной Кореи, уже привел к дисквалификации двух игроков украинской команды – от Федерации хоккея Украины и Международной федерации хоккея на льду (IIHF). В юридической плоскости рассмотрение дела продолжается.

Матч между сборными Украины и Южной Кореи / фото УНИАН

В любом случае, ЧМ-2017 можно назвать одним из главных событий года со знаком «плюс» по организации и одним из главных разочарований года – по результату сборной Украины.     

10. Сборная Украины в отборе на ЧМ-2018, футбол

Наконец, еще одним разочарованием года можно назвать провальное выступление сборной Украины в отборочном турнире Чемпионата мира-2018 по футболу.

Сборная Украины по футболу / REUTERS

В одной группе с командами Хорватии и Исландии украинцы проиграли три из четырех матчей главным соперникам. 1 очко из 12 возможных подопечные Андрея Шевченко набрали в домашнем матче с исландцами (1:1), проиграв оба матча Хорватии и выездную игру Исландии. Наконец, украинцы потеряли очки в домашнем матче против Турции – 2:2, что отбросило команду в стан борющихся за 3-4 места, которые ничего не дают.

Андрей Шевченко / REUTERS

Локальную борьбу у турок сборная Украины выиграла. В ответном матче молодой тренер Шевченко (экс-динамовец из Киева) вышел победителем в дуэли с умудренным опытом Мирчей Луческу (экс-наставником «Шахтера» из Донецка). Вот только дать большой эффект в борьбе за путевку на ЧМ-2018 в целом эта локальная виктория так и не смогла.

2018. Надежда. Женская сборная Украины, биатлон

Говоря об уходящем 2017-м, безусловно, нельзя не задумываться о будущем – 2018-м, главным событием которого будут зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея).  И в этой связи нельзя не вспомнить о нашей главной олимпийской надежде – биатлонной эстафетной четверке – олимпийских чемпионках Сочи-2014. А ведь повод есть.

Главная Олимпийская надежда Украины / фото УНИАН

10 декабря в австрийском Хохфильцене состоялась первая эстафетная гонка Кубка мира олимпийского сезона 2017/18. И в этой гонке, впервые за 4 года, мы увидели сильнейший состав украинской команды, олимпийских чемпионок в сборе. На трассе в Австрии Юлия Джима, сестры Вита и Валентина Семеренко а также капитан команды Елена Пидгрушная лишний раз показали, что их рано списывать со счетов. Да, за 4 года многое поменялось. Спортсменки поочередно уходили в декрет, залечивали старые травмы и даже собирались вообще «завязывать» с биатлоном. Но собравшись вместе впервые за 4 года, заняли 2-е место в гонке этапа КМ, где, собственно говоря, и выступают все сильнейшие биатлонисты мира. Это ни в коем случае не говорит о том, что в Пхенчхане нам медаль гарантирована, но чем черт не шутит…

Украинская сборная по биатлону biathlon.com.ua

Биатлон остается единственным зимним видом спорта, где украинские спортсмены могут реально претендовать на медали. Ведь перспективы фристайлиста Александра Абраменко в лажной акробатике все туманнее и туманнее. Спортсмен, еще несколько лет назад реально боровшийся за медали чемпионатов мира, на первом в олимпийском сезоне этапе Кубка мира в Пекине занял, 21-е и 8-е места, соответственно. И возможный успех на Играх в Пхенчхане придет к спортсмену «вопреки», станет настоящей сенсацией. А в биатлоне надежды на медали есть, и вполне реальные. Стоит ждать и надеяться…

Главное спортивное событие 2018-го состоится с 8 по 25 февраля.

Кирилл Стадниченко

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Теги: #украинские спортсмены#спорт в Украине