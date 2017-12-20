Логотип чемпионата мира по шахматам, придуманный россиянами, напоминает позу из Камасутры (фото)
Некоторые шахматисты считают, что логотип нельзя показывать детям.
Международная шахматная федерация представила логотип чемпионата мира по шахматам, который пройдет осенью 2018 года в Лондоне.
Эмблема вызвала очень противоречую реакцию в шахматном мире, сообщает Eurosport.
На черно-белом логотипе изображены два человека, которые держат шахматную доску. При этом их ноги и руки переплетены.
Спортсмены шутят, что такое изображение больше подойдет для рекламы препарата «Виагра». Другие отмечают, что новый логотип похож на изображение из «Камасутры» — древнеиндийского трактата о сексе. Шахматистка Сьюзен Полгар считает, что логотип нельзя показывать детям.
Как рассказали представители Международной шахматной федерации, логотип разработало московское дизайн-бюро «Щука».
«Логотип спорный и модный, как город-хозяин», — заявили в федерации. Помимо логотипа бюро показало дизайн афиш и печатной продукции — с руками, лезущими из шахматной доски.