Логотип чемпионата мира по шахматам, придуманный россиянами, напоминает позу из Камасутры (фото)

Международная шахматная федерация представила логотип чемпионата мира по шахматам, который пройдет осенью 2018 года в Лондоне.

Эмблема вызвала очень противоречую реакцию в шахматном мире, сообщает Eurosport.

На черно-белом логотипе изображены два человека, которые держат шахматную доску. При этом их ноги и руки переплетены.

Спортсмены шутят, что такое изображение больше подойдет для рекламы препарата «Виагра». Другие отмечают, что новый логотип похож на изображение из «Камасутры» — древнеиндийского трактата о сексе. Шахматистка Сьюзен Полгар считает, что логотип нельзя показывать детям.

Как рассказали представители Международной шахматной федерации, логотип разработало московское дизайн-бюро «Щука».

«Логотип спорный и модный, как город-хозяин», — заявили в федерации. Помимо логотипа бюро показало дизайн афиш и печатной продукции — с руками, лезущими из шахматной доски.