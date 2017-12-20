Международный паралимпийский комитет оставил в силе дисквалификацию российской сборной

Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение российской сборной от Игр в Пхенчхане. Окончательное решение будет принято в конце января.

Об этом сообщает gazeta.ru.

Паралимпийский комитет России по-прежнему лишен аккредитации в Международном паралимпийском комитете (МПК). При этом в четырех паралимпийских видах спорта из семи (лыжи, горные лыжи, сноуборд и биатлон) российские спортсмены продолжают соревноваться в квалификации Игр как нейтральные. Но их судьба решится, даже если они пробьются на Игры по спортивному принципу, только в конце января, когда МПК снова будет рассматривать вопрос восстановления российской сборной в правах.

Отметим, что членство Паралимпийского комитета России было приостановлено еще в августе 2016 года на основании данных доклада Ричарда Макларена. Из-за этого российские спортсмены пропустили Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. В сентябре Международный Паралимпийский Комитет допустил российских спортсменов по зимним видам спорта к участию в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде 2018 года в нейтральном статусе.

Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9-го по 18 марта 2018 года.