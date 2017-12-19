ФСО "Динамо" Украины определило лучших спортсменов 2017 года

Физкультурно-спортивное общество «Динамо» обнародовало десятку лучших спортсменов по олимпийским и неолимпийским видам спорта по итогам главных соревнований 2017 года, сообщили УНИАН в пресс-службе общества.

В этом году, в олимпийских видах спорта, в звездный список вошли:

Яна Беломоина - заслуженный мастер спорта Украины по маунтенбайку, чемпионка Европы 2017 года, обладатель Кубка мира 2017 года; Андрей Винокуров - мастер спорта Украины по велоспорту на треке, бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года; Анна Волошина - заслуженный мастер спорта Украины по синхронному плаванию, серебряная призерка чемпионата мира 2017 года; Анастасия Лысенко - мастер спорта Украины международного класса по тяжелой атлетике, трехкратная серебряная призерка чемпионата Европы 2017 года, трехкратная чемпионка Европы среди молодежи 2017 года; Игорь Радивилов - заслуженный мастер спорта Украины по спортивной гимнастике, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года, серебряный призер ХХІХ летней Всемирной Универсиады, Михаил Романчук - мастер спорта Украины международного класса по плаванию, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, чемпион Европы, чемпион и двукратный серебряный призер ХХІХ летней Всемирной Универсиады; Юлия Ткач-Остапчук - заслуженный мастер спорта Украины по борьбе вольной, серебряная призерка чемпионата мира 2017 года, бронзовая призерка чемпионата Европы 2017 года; Ольга Харлан - заслуженный мастер спорта Украины по фехтованию, чемпионка мира 2017 года; Александр Хижняк - заслуженный мастер спорта Украины по боксу, чемпион мира и Европы 2017 года, чемпион Европы среди молодежи 2017 года; Елизавета Яхно - мастер спорта Украины международного класса по синхронному плаванию, серебряная и двукратная бронзовая призерка чемпионата мира 2017 года.

ФСО «Динамо» каждый год традиционно определяет десятку лучших спортсменов по олимпийским и неолимпийским видам спорта по итогам главных соревнований года.