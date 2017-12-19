Кличко: проведение в Киеве летней Всемирной Универсиады будет работать на повышение имиджа столицы

Проведение в Киеве летней Всемирной Универсиады будет работать на повышение имиджа столицы. И власть Киева готова приобщиться к организации и проведению этого мероприятия. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, выступая на Генеральной ассамблее Спортивного студенческого союза Украины, сообщает сайт Киевской городской госадминистрации.

Мэр Киева подчеркнул, что Спортивная студенческий союз Украины, лично ее президент Евгений Имас, инициирует проведение в Киеве в 2021 или 2023 годах летней Всемирной Универсиады. «Это очень хорошая идея, реализация которой будет способствовать спортивному движению, развитию туризма, будет работать на имидж столицы. Убежден, что приезд к нам более 15 тысяч спортсменов, тренеров, журналистов, официальных лиц, болельщиков из более 150 стран мира привлечет внимание к Киеву», – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что соревнования такого высокого уровня – это еще один важный момент для популяризации среди студенческой молодежи занятий спортом, активного отдыха и здорового образа жизни. Он подчеркнул, что город готов присоединиться и оказать необходимую помощь для успешного проведения в Киеве летней Всемирной Универсиады. «Город является надежным партнером. И город сделает все, чтобы провести эти соревнования на высоком уровне», – подчеркнул Виталий Кличко.

Виталий Кличко добавил, что в столице есть для этого необходимая спортивная, транспортная инфраструктура.

Он отметил, что Киев имеет свои спортивные традиции. «Проведение финальной части Чемпионата Европы по футболу-2012, крупных спортивных соревнований по художественной гимнастике, боксу, прыжкам в воду, вольной борьбе и другим видам спорта имело и общественный резонанс, и положительно повлияло на имидж и экономическое развитие нашего города», – сказал городской голова.

Он напомнил, что сегодня Киев готовится к матчам финала Лиги Чемпионов и на этом большом спортивном событии, которое состоится в мае следующего года, ожидается около 100 тысяч гостей. «Уверен, что и это мероприятие мы проведем на высоком уровне. И моя задача, как мэра, чтобы спортивных мероприятий такого уровня проходило в столице как можно больше», – сказал он.

Виталий Кличко подчеркнул, что столичным властям удалось восстановить и возродить Киевский велотрек, спасти от застройки легендарный стадион «Старт», реконструкция которого начнется в следующем году. Кроме того, завершается восстановление легкоатлетического манежа на Березняках, планируется забрать в коммунальную собственность и полностью отремонтировать спорткомплекс «Восток», восстанавливаются спортивные сооружения.