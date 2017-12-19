Украинские биатлонисты не выступят на Рождественской гонке-2017

Украинские биатлонисты не будут представлены в Рождественской гонке, которая пройдет в конце декабря в Гельзенкирхене. Об этом рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

"Выступит ли кто-то из украинцев на Рождественской гонке в этом году? Думаю, что нет. Приглашения были, но тренеры сейчас в горах проводят специальную работу, и отвлекать спортсменов, рисковать сменой климата, высот, дополнительным риском заболеть – крайне не разумно. Еще и потеря трех суток, с учетом переездов, в самый ответственный момент перед Олимпиадой может дорого обойтись. Если организаторы захотят видеть кого-то из тех, кто не поедет на Олимпиаду, мы возражать не станем, но пока таких приглашений не было", – сказал Владимир Брынзак, которого цитирует официальный сайт федерации.

Отметим, что в последний раз украинские биатлонисты пропускали Рождественскую гонку в 2007 году.

В этом году Рождественская гонка состоится 28 декабря на «Veltins-Arena» в немецком Гельзенкирхене.