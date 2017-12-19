МОК за допинг пожизненно дисквалифицировал российского бобслеиста Воеводу
В МОК на основании двух расследований признали доказанным фактом, что Кремль на государственном уровне организовал систему применения допинга в российском спорте.
Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал российского бобслеиста Алексея Воеводу.
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Как передает Радио Свобода, спортсмена признали виновным в употреблении допинга.
На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Воевода получил две золотые медали. Ранее МОК уже лишил Россию этих наград, поскольку бобслеист Александр Зубков, который выступал вместе с Воеводой, также был признан виновным в нарушении антидопинговых правил.
Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. В МОК на основании двух расследований признали доказанным фактом, что Кремль на государственном уровне организовал систему применения допинга в российском спорте.
Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, позволили соревноваться под нейтральным флагом.