МОК за допинг пожизненно дисквалифицировал российского бобслеиста Воеводу

03:31, 19 декабря 2017
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В МОК на основании двух расследований признали доказанным фактом, что Кремль на государственном уровне организовал систему применения допинга в российском спорте.

МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 / фото newstes.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал российского бобслеиста Алексея Воеводу.

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Как передает Радио Свобода, спортсмена признали виновным в употреблении допинга.

На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Воевода получил две золотые медали. Ранее МОК уже лишил Россию этих наград, поскольку бобслеист Александр Зубков, который выступал вместе с Воеводой, также был признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. В МОК на основании двух расследований признали доказанным фактом, что Кремль на государственном уровне организовал систему применения допинга в российском спорте.

Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, позволили соревноваться под нейтральным флагом.

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Теги: #допинг в российском спорте#бобслей в России