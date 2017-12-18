В Житомире женская команда волейбольного клуба "Полесье" победила в первом туре чемпионата Украины

Вчера в Житомире женская команда волейбольного клуба «Полесье» одержала победу в первом туре чемпионата Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, решающий матч состоялся 17 декабря в спортивном комплексе Житомирского национального агроэкологического университета.

"По результатам матча с ДЮСШ «Спартак» (Винница) команда ВК «Полесье» ( Житомир) победила со счетом 3:0, и в итоге одержала победу в турнире", - сказано в сообщении.

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Следующие матчи в рамках второго тура чемпионата Украины по волейболу среди женщин будут проходить 16-18 февраля 2018 года в Белой Церкви.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в пресс - центре Житомирской облгосадминистрации и областного совета руководители города и области представили новую женскую волейбольную команду волейбольного клуба «Полесье» и рассказали о перспективах развития спорта в регионе.