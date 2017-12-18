В Федерации мотоспорта заявляют, что прокурор Киевской области Чибисов в интересах застройщиков "отжимает" комплекс в Буче

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов пытается забрать у Федерации мотоциклетного спорта Украины (ФМСУ) лучший комплекс для проведения соревнований, расположен в городе Буча под Киевом.

Об этом заявили 18 декабря на пресс-конференции в УНИАН представители Федерации и объявили о намерении 19 декабря пикетировать Генеральную прокуратуру Украины с требованием уволить Киевского областного прокурора Чибисова.

Речь идет о 12 га, которые используются как тренировочная база сборной команды Украины и место проведения национальных чемпионатов и международных соревнований по мотоциклетному спорту самого высокого уровня.

«В целом в свое время аграрный университет передал 60 га Бучанском городском совете. 12 га из них занимает спорткомплекс. И только спорткомплекс расположен на гідровідвалі, что позволяет начать там многоэтажное строительство. Остальные 48 га находятся на залежах торфа и являются непригодными для застройки. Соответственно, они неинтересные прокуратуре», - заявляет директор ООО СТК «СОНА», председатель Киевского областного отделения Федерации мотоциклетного спорта Украины Сергей Пащинский.

«Раньше эта земля находилась в постоянном пользовании научно-исследовательского предприятия «Ворзель», основателем которого был Аграрный университет. Еще с 1980-х годов на ней проходили соревнования по мотокроссу. В 2006 году участок был включен в границы города Буча и на основе договора аренды между Бучанским городским советом и ООО СТК «СОНА», членом Федерации мотоциклетного спорта Украины, перешел в пользование спортсменов», - объясняет юрист общественного объединения «Правозащитная группа «Адвокат» Александр Короленко.

По его словам, сегодня с подачи Киевского областного прокурора происходит попытка признать упомянутый договор аренды недействительным и передать эту территорию под многоэтажную застройку.

«В марте 2017 года Киевской областной прокуратурой был подан в Хозяйственный суд Киевской области иск об отмене решение Бучанского горсовета о передаче в аренду ООО СТК «СОНА» земельного участка площадью 12 га земли.

Как подчеркнули организаторы пресс-конференции, о нечистых намерениях прокурора свидетельствует, в частности, то, что им заявлено требование признать недействительным договор именно с ООО СТК «СОНА». Хотя к другим арендаторам, которые находятся на остальной территории размером 48 га, которые также принадлежали НДП «Ворзель», никаких претензий, требований или исков не выставляется.

«За десяток судебных заседаний, которые состоялись в судах первой и апелляционной инстанции, уже стало очевидным одно - Киевским областным прокурором Дмитрием Чибисовым осуществляется безумное давление на суд с требованием лишить украинский спорт мощного спортивного объекта и застроить территорию, на которой он расположен. У меня не остается никакого сомнения в том, что Киевский областной прокурор пытается уничтожить украинский мотоспорт», - подчеркнул генеральный секретарь Федерации мотоциклетного спорта Василий Якимчук.

ФМСУ направила обращение генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой встретиться с руководством Федерации и представителем ООО СТК «СОНА», поручить провести служебное расследование причастности Киевского областного прокурора к прокурорскому и судебному давлению на деятельность коллективного члена Федерации, а как следствие, на весь мотоспорт Украины, и Украины и ООО СТК «СОНА».

Пащинский также сообщил, что ФМСУ обращалась с письмом к министру молодежи и спорта Игорю Ждановук, от которого получила письмо-ответ с полной поддержкой и возмущением сложившейся ситуацией.

«Также обращались к пяти народным депутатам, которые делали депутатские запросы относительно этой ситуации, обращались с открытым письмом к генеральному прокурору, однако все это пока что бесполезно. Не хватает политической воли в принятии решения в нашу пользу», - добавил Пашинский.

Кроме того, он напомнил, что во время финала Кубка Украины по мотокроссу, который состоялся в Буче 28-29 октября, было обнародовано открытое письмо к президенту Украины Петру Порошенко с описанием ситуации, который подписали около 130 спортсменов и активистов мотоциклетного движения страны.

Также он рассказал предысторию конфликта: "Трасса в Буче существует с 80-х годов прошлого века на территории, где были свалки. Со временем она приобрела тот вид, который имеет сейчас усилиями и за счет спортсменов, среди которых были члены сборной СССР по мотокроссу, чемпионы и призеры международных соревнований, чемпионата Европы. Мы сделали всю необходимую инфраструктуру, сейчас трасса соответствует всем требованиям Европейской федерации, мы можем проводить международные соревнования. Далеко не все мототреки в Украине имеют право проводить соревнования уровня чемпионата Европы, а эта трасса имеет".

Завтра, во вторник, 19 декабря, члены Федерации будут пикетировать Генпрокуратуру с требованием прекратить рейдерскую атаку на спорткомплекс со стороны Киевского областного прокурора и отстранить от занимаемой должности Чибисов. На это мероприятие на своих мотоциклах приедут спортсмены-мотоциклисты разного возраста.