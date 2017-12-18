Президент НОК Украины Бубка передал современное гимнастическое оборудование спортсменам Донетчины и Луганщины

Во время визита в Донецкую и Луганскую области президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка передал комплект современного гимнастического оборудования ведущей мировой компании «Janssen-Fritsen», который используется во время всех престижных международных соревнований, в том числе и Олимпийских игр, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Отныне юные спортсмены Донецкого высшего училища олимпийского резерва им. С. Бубки, которое расположено в Бахмуте на Донце, и воспитанники Луганского областного лицея-интерната физической культуры и спорта и детско-юношеской спортивной школы в Кременной, имеют прекрасные условия для тренировок и совершенствования спортивного мастерства.

«Донетчина и Луганщина всегда славились своими спортивными традициями. Здесь любят спорт. Даже в очень непростых условиях люди находят возможность заниматься физической культурой и спортом. Я очень рад, что отныне юные гимнасты будут иметь возможность развиваться и расти благодаря высококачественному современному оборудованию. Возможно, что именно среди них вырастут новые Олимпийские чемпионы, которые станут достойными последователями славных земляков-гимнастов Полины Астаховой, Лилии Подкопаевой, Григория Мисютина, Игоря Коробчинского, Олега Верняева, Игоря Радивилова и других», - подчеркнул Сергей Бубка, выразив благодарность руководству Международной федерации гимнастики (FIG), компании «Janssen-Fritsen» и «Sport for Children Foundation», в сотрудничестве с которыми удалось решить вопрос с бесплатным снабжением оборудованием, общая стоимость которого составляет около 2,5 миллионов гривен.

Как сообщал УНИАН, перед Олимпийскими играми-2016 Национальный олимпийский комитет решил вопрос о приобретении нового гимнастического ковра, а в олимпийском Рио-де-Жанейро была достигнута договоренность Сергея Бубки с руководством Международной федерации гимнастики (FIG) о передаче Украине олимпийского гимнастического оборудования Игр-2016, которое уже используется для нужд нашей сборной.