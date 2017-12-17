Российским спортсменам запретили использовать любую национальную символику на Играх-2018
МОК выдвинул требования относительно экипировки российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.
Международный олимпийский комитет запретил использование любой национальной символики России на зимних Играх в Пхенчхане.
Организация отправила национальным федерациям документ, в котором указываются все требования к экипировке спортсменов из России на зимней Олимпиаде-2018, сообщает Р-Спорт.
В документе представлены следующие требования:
- герб страны, эмблему Олимпийского комитета России заменить олимпийскими кольцами;
- обозначение RUS изменить на OAR (атлет-олимпиец из России);
- надпись Russia превратить в Olympic Athlete from Russia;
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- шрифт должен быть на английском языке и как можно более универсальным;
- разрешены один или два цвета национального флага, но требуется предварительное одобрение МОК, а отдельные части не должны складываться в национальный флаг;
- все перечисленное относится к спортсменам, тренерам и официальным лицам;
- все образцы экипировки и продукции нуждаются в одобрении МОК.
Напомним, как сообщал УНИАН, ранее исполком МОК отстранил сборную России от Игр-2018, однако позволил принять участие только "чистым" от допинга российским спортсменам под олимпийским флагом. Президент РФ Путин заявил, что Россия не станет бойкотировать Игры-2018 в Пхенчхане.