Киевский "Фаворит" одержал первую победу в волейбольной Суперлиге

Единственный представитель Киева в элитном дивизионе чемпионата Украины по волейболу - столичный клуб "Фаворит" - наконец-то прервал серию поражений. В субботу во втором матче 6-го тура женской Суперлиги «Фаворит» на своей площадке одолел «Северодончанку» – 3:0. А в пятницу, в первом из спаренных поединков, гости взяли верх с таким же счетом.

"Две разные игры – два разных результата. Дело в том, что мы комплектуемся по ходу сезона. Например, в субботу в составе команды дебютировала чемпионка Дефлимпийских игр по пляжному волейболу Анна Затылкина. И она хорошо проявила себя в этом матче, хотя только познакомилась с коллективом. В общем, наша большая проблема – отсутствие нормальных возможностей налаживать командное взаимодействие, ведь постоянного зала для тренировок у нас нет. Можно сказать, что мы собираемся вместе в преддверии игр во время опробования зала", – отметил в комментарии УНИАН главный тренер «Фаворита» Игорь Попов, который в свое время в составе молодежной сборной СССР выиграл чемпионат Европы, потом Кубок мира, выступал в национальной команде Украины, а также в ведущих отечественных и зарубежных клубах.

О проблемах киевского волейбола Игорь Попов рассказал на форуме «Волейбол столицы. Возрождение», который состоялся сразу же после субботней игры. Стратегическая цель, по замыслу специалиста, – возродить профессиональную пирамиду подготовки волейболистов от начинающих до мастеров. Верхушкой системы как раз и должен стать «Фаворит». Следует напомнить, что команда была создана в 2016 году, она тогда стартовала в высшей лиге и после первого же сезона завоевала путевку в Суперлигу

На следующей неделе состоится очередная встреча единомышленников, которые готовы поддерживать "Фаворит". В основном это болельщики, представляющие средний класс. А значит, есть небезосновательная надежда на реализацию идеи возрождения профессионального волейбола в столице.