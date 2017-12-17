Джима заняла 7-е место в масс-старте в Анси, белоруска Кривко выиграла первую медаль в карьере
Гонку выиграла француженка Жюстин Бреза.
В Анси состоялась гонка в масс-старте в рамках этапа Кубка мира по биатлону.
Победительнцей стала француженка Жюстин Бреза, сообщает официальный сайт соревнований. 11 секунд ей уступила белоруска Ирина Кривко, у которой серебро. Бронзу завоевала Лаура Дальмайер (Германия).
Три украинских спортсменки - сестры Вита и Валя Семеренко и Юлия Джима - после "чистого" первого огневого рубежа шли в группе лидеров, но удержать этот темп не смогли. В результате лучший результат показала Юлия Джима - 7-е место (у нее 1 промах). Она отстала от лидера на 30 секунд.
Валентина Семеренко финишировала 15-й (1 промах), Вита Семеренко с тремя промахами пришла 17-й.
Как сообщал УНИАН, Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль в спринте в Анси - эта медаль стала для нее первой после трехлетнего перерыва в карьере.