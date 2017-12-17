Украинка Харлан выиграла "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в Мексике

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла этап Кубка мира в мексиканском Канкуне. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Олимпийская чемпионка стартовала в самом низу турнирной сетки.

В 1/64 финала она победила кореянку Сеону Вон (15:12), после которой одержала победу над россиянкой Ольгой Никитиной(15:6) и китаянкой Хенгуи Янг (15:12). В четвертьфинале украинку ждала еще одна кореянка Жен Ким, которая уступила украинке 13:15.

В полуфинале, по иронии судьбы, Ольга Харлан встретилась c Яной Егорян, которой проиграла в полуфинале Олимпийских игр в Рио. На этот раз украинка хоть и минимально, но победила – 15:14.

А в финале Ольга Харлан легко разобралась с итальянкой Арианной Эрриго – 15:6.

Отметим, что это второе золото Кубка мира для Харлан в этом сезоне. Ранее она победила на этапе в Бельгии, в финале разгромив вице-чемпионку Европы Росселлу Грегорио.