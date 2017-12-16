Норвежец Бё выиграл очередную гонку этапа Кубка мира по биатлону, Ткаленко - 56-й

Во французском Анси завершилась мужская гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, в которой победу одержал норвежей Йоханес Бё, а украинец Руслан Ткаленко финишировал на 56-м месте, сообщает официальный сайт соревнований.

Бё имел преимущество над Фуркадом по итогам спринтерской гонки в 20 секунд. И если на двух стрельбах в положении лежа оба спортсмена отстреляли безошибочно, то в "стойке" Фуркад дважды допустил по одному промаху, в то время как Бё идеально отработал на огневых рубежах.

В итоге, преимущество Бё на финише над лидером сборной Франции составило 1 минуту 01,4 секунды.

В борьбе за 3-е место россиянин Антон Шипулин обогнал своего соотечественника Александра Логинова на 0,2 секунды.

Единственный украинец Руслан Ткаленко, который по итогам спринта финишировал последним, 60-м, сумел переместиться на 56-е место. Украинец допустил 5 промахов на огневых рубежах (3+0+0+2) и отстал от победителя на 6 минут 46,9 секунды. Руслан обогнал в гонке австрийца Дэвида Комаца, а еще три спортсмена - финн Теро Сеппаелае, чех Михал Шлезингер и австриец Юлиан Эберхард - не вышли на старт гонки.

Этап КМ в Анси завершится в воскресенье, 17 декабря, мужским и женским масс-стартами.