МОК определит списки допущенных к Играм россиян не позднее 28 января

10:01, 16 декабря 2017
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Комиссию, которая будет решать судьбу спортсменов, возглавит Валери Фурнерон. 

МОК обнародовал очередные имена спортсменов, попавшихся на допинге спустя 8 лет после Игр в Пекине / olympic.org

Международный олимпийский комитет обнародует полный список спортсменов России, которые смогут принять участие в Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане не позднее 28 января, говорится в сообщении на сайте МОК

Решать судьбу спортсменов будет специальная комиссия, которую возглавит Валери Фурнерон. Он является руководителем Независимой организации допинг-тестирования.

Читайте также300 спортсменов из России подозреваются в употреблении допингаСпортсмены сборной России, которые хотят принять участие в Играх, должны выполнить критерии отбора, иметь «чистую» допинговую историю и регулярно проходить тестирование на употребление запрещенных препаратов.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Исполком МОК дисквалифицировал сборную России. Спортсмены команды смогут выступить только под нейтральным флагом - без гимна и какой-либо национальной символики

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Теги: #МОК сборная России дисквалификация#Пхенчхан-2018 спортсмены России допинг