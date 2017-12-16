МОК определит списки допущенных к Играм россиян не позднее 28 января

Международный олимпийский комитет обнародует полный список спортсменов России, которые смогут принять участие в Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане не позднее 28 января, говорится в сообщении на сайте МОК.

Решать судьбу спортсменов будет специальная комиссия, которую возглавит Валери Фурнерон. Он является руководителем Независимой организации допинг-тестирования.

Читайте также300 спортсменов из России подозреваются в употреблении допингаСпортсмены сборной России, которые хотят принять участие в Играх, должны выполнить критерии отбора, иметь «чистую» допинговую историю и регулярно проходить тестирование на употребление запрещенных препаратов.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Исполком МОК дисквалифицировал сборную России. Спортсмены команды смогут выступить только под нейтральным флагом - без гимна и какой-либо национальной символики